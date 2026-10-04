'중국 수영 신동' 위쯔디·'태국 볼트' 분손, 아시안게임 남녀 MVP 선정

▲ 2026 아이치·나고야 아시안게임 MVP 위쯔디(중국) 푸리폴 분손(태국)

2026 아이치·나고야 아시안게임을 가장 밝게 빛낸 별로 중국의 13살 '수영 신동' 위쯔디와 태국의 단거리 육상 선수 푸리폴 분손이 우뚝 섰습니다.대회 조직위원회는 이번 아시안게임 남녀 최우수선수(MVP)로 수영 개인전 3관왕에 오른 위쯔디와 육상 단거리 2관왕을 달성한 분손을 각각 선정했다고 오늘(4일) 발표했습니다.여자 MVP의 영예는 세계 수영계를 뒤흔들고 있는 중국의 13세 소녀 위쯔디에게 돌아갔습니다.위쯔디는 이번 대회 여자 200m 접영(2분 05초 08)과 400m 개인혼영(4분 28초 56) 등에서 잇따라 대회 신기록을 갈아치우며 금메달 3개를 목에 걸었습니다.만 12세였던 2025년 싱가포르 세계선수권대회에서 동메달을 따내며 역대 최연소 메달리스트라는 이정표를 세웠던 그는 이번 아시안게임 MVP 수상으로 아시아 최고의 재능임을 거듭 증명했습니다.남자 MVP는 아시아 육상 단거리의 새 역사를 쓴 푸리폴 분손이 차지했습니다.육상 전설 우사인 볼트를 빗대 '태국 볼트'라 불리는 분손은 이번 대회 남자 100m와 200m를 석권했습니다.남자 100ｍ 결선에서 9초 90의 아시안게임 대회 기록으로 시상대 가장 높은 곳에 섰고, 이어 열린 200ｍ 결선에서는 19초 88에 결승선을 통과하며 아시아 타이 기록으로 우승했습니다.압도적인 스피드로 트랙을 지배한 분손은 세계 무대에서도 통할 수 있는 자신의 경쟁력을 완벽하게 입증하며 아시아 최고 스프린터의 위용을 과시했습니다.(사진=연합뉴스)