예멘 수도서 폭음…사우디 아람코 시설에서도 화염

▲ 3일(현지시간) 사우디아라비아 리야드의 아람코 석유시설 화재

예멘 수도 사나에서 사우디아라비아의 공습에 따른 것으로 추정되는 강한 폭음이 관측됐다고 외신들이 보도했습니다.사나 각지에서 최소 5차례의 폭발이 들렸고, 전투기 2대가 도시를 향해 미사일을 쏘는 모습도 목격됐습니다.예멘의 친이란 반군 후티가 운영하는 매체 알마시라TV는 사우디가 사나를 26차례 공격했으며 산부인과, 소아과 등 병원 시설에서도 피해가 발생해 병원 방문객들이 다쳤다고 보도했습니다.사우디 수도 리야드 남쪽에 있는 사우디 국영 석유기업 아람코 시설에서도 화염과 연기가 치솟았습니다.알마시라TV는 후티가 "사우디의 도발에 대응했다"며 리야드, 나즈란, 지잔, 아시르 등 사우디 각지의 석유 시설 등 "민감한 목표물"에 더해 카미스무샤이트와 타이프에 있는 군사기지도 폭격했다고 주장했습니다.최근 예멘에서는 사우디가 지원하는 정부군과 후티의 교전이 격화했으며, 후티는 사우디 아람코도 타깃으로 삼아 공격 빈도를 높이고 있습니다.외신은 사우디와 예멘 정부군이 후티 반군을 상대로 대대적인 공세를 준비하고 있으며 며칠 내로 결행에 이를 가능성이 높다고 보도했습니다.(사진=연합뉴스)