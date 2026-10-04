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트럼프 "김정은과 잘 지내…핵 미사일 112개 있다면 잘 지내야"

김민표 기자
작성 2026.10.04 09:52 조회수
트럼프 "김정은과 잘 지내…핵 미사일 112개 있다면 잘 지내야"
▲ 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장

도널드 트럼프 미국 대통령은 3일(현지시간) 핵무기를 보유한 국가의 지도자들과 좋은 관계를 유지하는 것이 좋다는 입장을 밝히면서 김정은 북한 국무위원장과 매우 잘 지내고 있다고 강조했습니다.

트럼프 대통령은 이날 오하이오주 중간유세 연설 현장에서 자신이 시진핑 중국 국가주석과 좋은 관계를 유지하는 이유를 설명하며 "거대한 국가, 거대한 핵보유국 지도자들과 좋은 관계를 유지하는 게 좋은 것 아니겠느냐"고 말했습니다.

이어 "나는 김정은과 아주 잘 지낸다"며 "누군가가 핵미사일 112개를 갖고 있을 때는 잘 지내는 것이 좋다"고 말했습니다.

트럼프 대통령이 말한 '핵미사일 112개'는 김 위원장을 언급한 직후 나온 발언이라는 점에서 북한의 핵미사일을 가리킨 것으로 추정됩니다.

다만 이는 지난 8월 트럼프 대통령이 북한의 핵무기 보유량으로 언급한 '57개'와 차이가 있어 정확한 발언의 의미와 근거에 대해서는 추가 확인이 필요해 보입니다.

트럼프 대통령은 그러면서 "하지만 차이점이 있다"며 "이란은 절대 핵미사일을 갖지 못할 것"이라고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
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