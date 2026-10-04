[날씨] 오늘 밤부터 내일 오전까지 전국 가을비

개천절 연휴 잘 보내고 계신가요.



현재는 제주와 경상권 동해안에 약하게 비가 내리는 곳이 있습니다.



제주는 오전까지, 경상권 동해안은 오후까지 5~10mm 정도의 비가 조금 예상됩니다.



한편 오늘(4일) 밤부터 내일 오전 사이 전국 대부분 지역에 가을비가 내리겠습니다.



강수는 오늘 밤에 중서부와 전북 지역부터 시작될 텐데요.



예상되는 비의 양은 경기 북부와 강원 내륙에 5~30, 그 밖의 중부와 호남, 영남 서부와 제주에는 5~10mm 정도로 양이 많지는 않겠습니다.



다만 돌풍과 벼락, 우박이 동반돼 요란하게 내릴 수 있어 이 점은 유의하셔야겠습니다.



수도권을 중심으로는 대기가 건조해 화재 예방에 힘써주셔야겠습니다.



현재 기온 서울이 15.2도로 어제 아침보다 5도가량 높게 시작하고요.



오늘 한낮에 서울이 24도 보이며 온화하겠습니다.



내일 오후부터는 또다시 북쪽 한기가 유입되면서 반짝 쌀쌀해지겠습니다.



(박세림 기상캐스터)