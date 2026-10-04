톰 크루즈 '연기 변신' 영화 디거, 개봉 첫 주말 흥행 부진

▲ 영화 '디거' 한 장면

배우 톰 크루즈가 연기 변신을 꾀한 영화 <디거(Digger)>가 개봉 첫 주말 부진한 성적을 냈습니다.현지시간 3일, <디거>는 개봉 첫날인 전날 북미에서 330만 달러(한화 약 44.5억 원)의 흥행 수입을 내는 데 그쳤습니다.개봉 주말(2~4일) 예상치도 800만 달러로 나타났는데, 이는 톰 크루즈가 주연한 영화 가운데 지난 2007년 이후 19년 만에 가장 낮은 수치입니다.<디거>는 석유 재벌 디거 록웰(톰 크루즈 분)이 석유 시추를 강행하다가 기후 재난을 촉발하고, 이를 수습하려는 모습을 담은 블랙 코미디 영화입니다.<레버넌트 : 죽음에서 돌아온 자>의 알레한드로 곤살레스 이냐리투 감독이 연출을 맡았습니다.'미션 임파서블'과 '탑건' 시리즈에서 강인하고 매력적인 모습을 주로 보여줬던 크루즈가 과체중에 탈모인 늙은 재벌로 등장한다는 점이 화제를 모았습니다.영화 비평 사이트 로튼 토마토에서 평론가 점수는 51%(100% 만점), 일반 관객이 매기는 팝콘 점수는 71%였습니다.시장조사업체 시네마스코어의 극장 출구조사에서도 'C+'를 받아 크루즈 역대 영화 가운데 가장 낮은 성적을 냈습니다.(사진=워너브러더스 코리아 제공, 연합뉴스)