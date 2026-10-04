엄지성 '결승골'…일본 누르고 4회 연속 금메달

<앵커>



아이치 나고야 아시안게임에서 우리 남자 축구 대표팀이 숙적 일본을 꺾고 4회 연속 우승이라는 새로운 역사를 썼습니다. 엄지성 선수가 결승골을 넣어 짜릿한 1:0 승리를 이끌었습니다.



현지에서 홍석준 기자가 보도합니다.



<기자>



4만 5천 석 규모의 도요타 스타디움이 가득 찬 가운데 대표팀은 3회 연속 결승에서 만난 숙명의 라이벌 일본과 치열하게 맞붙었습니다.



전반 6분 엄지성이 상대 공을 빼앗아 드리블 돌파 후 첫 슈팅을 기록하자, 일본도 3분 뒤 코너킥을 위협적인 헤더로 연결하며 받아쳤습니다.



전반을 득점 없이 마친 뒤 일본이 후반 초반 위협적인 상황을 잇따라 연출했는데, 후반 16분 해결사 엄지성이 날아올랐습니다.



양민혁이 오른쪽 측면에서 어렵게 올린 공을 엄지성이 받아 한 차례 접은 뒤 왼발로 마무리해 마침내 골문을 열었습니다.



와일드카드로 뽑힌 엄지성의 이번 대회 최다 4호 골입니다.



LA 올림픽에 대비해 21세 선수들로 팀을 꾸린 일본이 특유의 조직력을 앞세워 반격에 나섰지만 우리 선수들은 투지로 맞섰고, 이시이의 슛이 골대를 맞고 나가는 행운도 따랐습니다.



끝까지 엄지성의 결승 골을 지켜낸 선수들은 1:0 승리가 확정되자 그라운드에 한데 엉켜 기쁨을 나눴습니다.



이로써 한국 축구는 사상 처음으로 아시안게임 4회 연속 우승의 금자탑을 쌓았습니다.



[엄지성/아시안게임 남자 축구 국가대표 : 모든 선수들이 진짜 정말 하나같이 똘똘 뭉쳐서 해준 덕분에 얻을 수 있었던 결과라고 생각하고, 많은 팬분들이 찾아와 주셔서 응원을 해주셨기 때문에 포기하지 않고 달릴 수 있었던 것 같습니다.]



이민성호가 대회 직전 밝혔던 각오대로 이번 4연패가 위기의 한국 축구를 다시 일으킬 금빛 신호탄이 되기를 기대해 봅니다.



(영상취재 : 양두원, 영상편집 : 이홍명)