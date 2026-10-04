준결승도 못 뛴 부상인데 결승 선발…주장 이기혁 "어떻게든 보탬 되고 싶었다"

2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구대표팀 주장 이기혁이 금메달을 목에 건 뒤 대회를 돌아봤습니다.



부상으로 준결승에 나서지 못했던 이기혁은 치료를 받으며 결승 출전을 준비했고, 완전하지 않은 몸 상태에서도 주장으로서 어떻게든 팀에 보탬이 되고 싶었다고 말했습니다.



"주장이라는 무게가 너무 무거웠다"고 털어놓으면서도 끝까지 자신을 믿어준 동료들과 감독에게 감사함을 전한 이기혁의 인터뷰를 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(취재: 홍석준 / 구성·편집: 박진형 / 영상취재: 양두원 / 제작: 스포츠취재부)