한국 리듬체조, 단체종합 결선 5위로 대회 마감

▲ 2일 여자 단체종합 예선에 나선 한국 대표팀
한국 리듬체조 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 단체종합을 5위로 마쳤습니다.
김지우, 얀예가째리나(이상 한국체대), 김민슬(용인대), 이정은(세종대), 박수연(운천고)으로 구성된 한국은 3일 일본 나고야 종합체육관 레인보우홀에서 열린 단체종합 결선에서 두 차례 연기 합계 45.350점을 받아 결선에 오른 8개국 가운데 5위에 올랐습니다.
선수 5명이 함께 연기하는 단체종합에서 한국은 볼 연기로 21.400점, 후프·곤봉 연기로 23.950점을 기록했습니다.
전날 예선에서 47.200점으로 4위에 올라 메달에 도전했지만 결선에선 한 계단 낮은 순위에 자리했습니다.
중국이 55.300점으로 금메달을 차지했고, 일본이 52.500점으로 은메달, 카자흐스탄이 51.550점으로 동메달을 따냈습니다.
이번 대회에 처음 도입된 단체종합에서 입상하지 못한 한국 리듬체조는 2018년 자카르타·팔렘방 대회 팀 경기 동메달 이후 이번에도 입상하지 못했습니다.
앞서 열린 개인종합 결선에선 서은채(수원특례시)가 후프·볼·곤봉·리본 합계 104.550점으로 8위에 올랐습니다.
하수이(한국체대)는 네 종목 합계 103.150점으로 9위를 기록했습니다.
(사진=아시안게임 대회 조직위원회 제공, 연합뉴스)
댓글