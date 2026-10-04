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금메달 따고도 벌어진 뜻밖의 상황…이영준 "우린 제일 위에 있었으니까"

작성 2026.10.04 01:12 조회수
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2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 금메달을 목에 건 이영준이 우승 직후 소감을 전했습니다.

금메달 시상식에서는 태극기가 제대로 올라가지 않는 뜻밖의 상황도 벌어졌는데요.

이영준은 당시 상황을 돌아보며, 결국 한국이 금메달을 따고 시상대 가장 높은 자리에 섰다는 데 의미를 뒀습니다.

뒤늦게 대표팀에 합류해 사상 첫 4연패에 힘을 보탠 이영준의 인터뷰를 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.

(취재: 홍석준 / 구성·편집: 박진형 / 영상취재: 양두원 / 제작: 스포츠취재부)
영문 기사 보기 (View English Article)
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