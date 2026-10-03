38노스 "김정은 시찰한 북 원산만 해군기지 공사 본격화"

▲ 김정은, 해군기지 건설부지 현장 시찰 (2024년 9월)

북한 원산만의 답촌항 일대에 공사 활동이 본격화했다는 외신 보도가 나왔습니다.답촌항은 재작년, 김정은 국무위원장이 대규모 해군기지 건설 필요성을 강조하며 시찰했던 장소입니다.미국의 북한 전문 매체 '38노스'는 현지시간 2일, 상업용 위성 사진을 분석해 최근 몇 달 사이 북한 강원도 문천 답촌항 일대 여러 구역에서 건설 노동자용 숙소로 보이는 건물들이 새로 들어섰고 신규 도로 건설을 위한 토지 정지 작업, 기존 부두 시설 보수·확장 공사도 시작됐다고 보도했습니다.지난 2024년 9월, 김정은 위원장은 한 해군기지 부지를 시찰해 "최신형 대형 함선들을 운용할 해군기지 건설을 초미의 과제"라고 말한 바 있습니다.관련 조선중앙통신 보도에 대해 38노스는 김 위원장이 방문한 부지가 답촌항이라 분석했습니다.원산만에 위치한 답촌항은 과거 북한군 동해함대 사령부가 주둔했던 해군 시설의 일부입니다.지난 2013년까지 북한 해군의 호버크래프트(공기부양정) 기지로 사용됐고, 기지 이전 이후인 2014년부터 연안정비 공사가 이뤄졌습니다.지난 2018년, 김 위원장은 답촌항을 대규모 민간 어선 부두로 활용하라고 지시했었는데, 신규 해군기지 건설이 시급한 과제로 떠오르면서 부지 활용 계획을 바꾼 것으로 보입니다.김 위원장이 2024년 답촌항 시찰 당시 기지 건설을 '초미의 과제'라고 강조했지만, 시찰 이후 올여름까지 공사가 별다른 진척을 보이지 않다가 최근에야 공사가 본격적으로 시작된 것으로 보인다고 '38노스'는 평가했습니다.지난 6월, 북한의 5천 톤급 신형 구축함 '최현호'가 건조된 서해안의 남포 해군조선소에도 시설 확장 공사가 진행 중이라는 분석도 나왔습니다.지난 8월엔, 남포항 인근 석도에서 북한이 해군기지 건설에 착수한 걸로 보인다는 외신 보도가 나오기도 했습니다.38노스는 "답촌항 공사는 북한 전역의 다른 해군기지 확장과 함께 진행되고 있어 해군 시설 및 전력을 강화하려는 국가 주도의 관심을 보여주고 있다"라고 평가했습니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)