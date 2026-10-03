통조림 먹으며 '6일 투혼'…롤 대표팀 깜짝 비하인드

<앵커>



e-스포츠 리그오브레전드 대표팀은 아시안게임 2회 연속 우승의 놀라운 뒷이야기를 들려줬습니다. 연봉 수십억 원이 넘는 세계 최고 스타들이 일주일 가까이 즉석음식으로 버티며 훈련만 했고, 어제(2일) 우승하고 나서야 신나게 고기 파티를 즐겼다네요.



현지에서 한성희 기자입니다.



<기자>



리그 오브 레전드 대표팀이 아시안게임 2회 연속 우승을 달성한 영광의 이면에는, '즉석식품 투혼'이 있었습니다.



훈련에 전념하기 위해 나고야 시내 사무실을 PC방으로 개조해 하루 종일 훈련만 했고, 외부 식당에서 식사를 하자니 시간도 아깝고 도핑도 신경쓰여, 연 수입 100억 원이 넘는 것으로 추정되는 페이커 이상혁을 비롯해 몸값 수십억 원의 세계 최고 스타들이 한국에서 준비해 간 즉석밥과 통조림에 편의점 즉식 음식을 곁들여 6일을 버틴 겁니다.



[김건우(제카)/e스포츠 리그 오브 레전드 국가대표 : 아시안게임 합숙을 하는 동안에 일본에 와서 한 5~6일가량 거의 이제 햇반이랑 고추참치 먹으면서 잘 지내왔었어서...]



[이상혁(페이커)/결승 하루전, e스포츠 리그 오브 레전드 국가대표 : 편의점 라면, 편의점 음식들을 좀 많이 먹어가지고 피부가 안 좋아졌는데, 한국 가서 다시 좀 건강한 거 많이 먹겠습니다.]



그래서 어제 우승 직후 선수들은 꿀맛 같은 '고기 회식'을 오래도록 즐겼습니다.



[김건우(제카)/e스포츠 리그 오브 레전드 국가대표 : 1차로 삼겹살 먹었고, 2차를 야끼니꾸를 갔는데 어제 회식이 확실히 남다르게 먹었던 거 같습니다.]



서울 올림픽대로에는 2연패 주역들의 대형 사진들이 내걸렸습니다.



선수들은 이번 우승이 자신들을 우러러보는 청소년들에게 영감을 주길 희망했습니다.



[이상혁(페이커)/e스포츠 리그 오브 레전드 국가대표 : 본인이 좋아하는 일을 진심으로 열정을 담아서 사랑하는 방법을 많이 배워서 성장했으면 좋겠습니다.]



'세계 최고' 타이틀의 무게를 증명해 낸 대표팀은 이제 각자의 팀으로 돌아가 다음 비상을 준비합니다.



(영상취재 : 김세경, 영상편집 : 박춘배, 디자인 : 강윤정)