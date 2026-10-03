북한 "중거리 전략미사일 발사…적들 목표 소실"

<앵커>



북한이 오늘(3일) 오전 탄도미사일을 동해로 쏜 게 중거리 전략 미사일 발사 훈련이었다고 발표했습니다. 한일 군 당국이 이 미사일의 비행거리를 700km 정도로 발표한 것을 두고는 목표를 끝까지 추적하지 못했다고 비아냥 댔습니다.



김태훈 국방전문기자입니다.



<기자>



오늘 오전 6시 반쯤 강원도 원산 일대에서 동해상으로 발사된 탄도미사일 1발이 포착됐고, 비행거리는 700㎞에 달했다고 합참은 밝혔습니다.



북한 미사일은 최고 고도 90㎞를 찍고 날아가 오호츠크해 방면에 떨어졌는데 그 이상은 우리 군 탐지 영역 밖입니다.



그래서 실제 비행거리는 700㎞ 이상이고, 중거리 탄도미사일일 수도 있다고 군 관계자는 설명했습니다.



미 공군 정찰기 코브라볼이 오늘 새벽 3시 일본에서 출격해 동해에서 북한을 감시했는데 북한의 신형 미사일 발사에 대비한 것으로 보입니다.



북한은 중거리 이하의 미사일 발사의 경우 통상 다음날 보도를 하지만 오늘은 발사 당일 김여정 노동당 부장 명의로 발사 사실을 공개했습니다.



김여정은 국가수반 즉 김정은이 참관하는 가운데 중거리 전략 미사일 발사 훈련을 했다고 밝혔습니다.



우리 군이 700km, 일본 방위성이 680km라고 비행거리를 추정한 걸 두고 "파도식 비행 궤도를 적용했을 때 적들은 1차 도약점 이후부터 목표를 소실했다"고 주장했습니다.



실제로 우리 군은 북한이 중국, 러시아가 있는 북쪽으로 쏘는 미사일을 쫓을 이유가 없고, 그런 탐지 장비를 충실히 갖추지도 않습니다.



김여정은 또 인공지능을 도입했다고 한 발표를 상기하라며 중거리 전략미사일이 저고도에서 비행 궤도를 변경하는 능력이 있다고도 했습니다.



탄도 비행 후 고도를 낮춘 다음 변칙 기동을 한다는 뜻인데 극초음속 미사일들의 특징입니다.



김여정은 최소 수년간 세계 어느 나라도 가질 수 없는 기술이라는 김정은의 언급을 소개하며 전략 미사일의 위력을 강조했습니다.



(영상편집 : 남일, 디자인 : 전유근)