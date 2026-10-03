트럼프 "한국, 원유 증산도 투자"…알래스카도 압박

<앵커>



트럼프 미국 대통령이 이번에는 "한국이 미국의 원유 증산 프로젝트에 84억 달러를 투자하기로 했다"고 주장했습니다. 한국이 알래스카 투자에 합의하지 않으면 "더 많이 청구하면 된다"면서 노골적인 압박까지 했습니다.



워싱턴 이한석 특파원의 보도입니다.



<기자>



트럼프 미 대통령이 한국과 점점 좋은 합의가 이뤄지고 있다며 자신의 소셜미디어에 불쑥 올린 글입니다.



유전에 이산화탄소 등을 넣어 원유 생산량을 끌어올리는 원유 회수 증진 사업에 한국이 84억 달러, 우리 돈 약 11조 3천억 원을 투자할 거라는 주장입니다.



구체적 내용은 없이, 미국의 에너지 패권에 좋다는 것을 강조했습니다.



알래스카 LNG 사업에 이어 이번에도 우리 정부와 합의하지 않은 내용을 일방적으로 발표한 겁니다.



앞서 알래스카 LNG 개발 사업도 한국과 합의 없이 성급히 발표했다는 미 언론들의 지적이 나오자, 트럼프 대통령은 한국이 거부하면 대가를 치르게 하겠다는 식으로 노골적으로 경고했습니다.



[도널드 트럼프/미 대통령 : 만약 한국이 안 하겠다고 하면, 그래도 상관없어요. 그냥 비용을 더 청구하면 되니까요. 조만간 계약하지 않으면 비용을 두 배로 올리겠다고 전해주세요. 아시겠죠?]



무엇을 두 배로 늘리겠다는 것인지 구체적으로 말하지는 않았습니다.



트럼프 대통령의 발언은 알래스카 사업 참여 여부가 관세와 통상 전반의 새로운 뇌관으로 번질 수 있음을 시시한 것으로 풀이됩니다.



다음 달 3일 중간 선거를 앞두고 전국 순회 유세에 들어간 트럼프 대통령이 확정되지 않은 투자 발표를 표심 잡기용으로 쏟아내고 있다는 지적이 나옵니다.



(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 김병직)