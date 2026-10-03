금융권 해킹 확산…캐피탈·저축은행도 유출

<앵커>



시중은행 4곳에 이어 2금융권에서도 해킹 공격으로 개인정보가 유출됐습니다. 인공지능을 이용한 동시다발적 해킹에 피해가 전 금융권으로 확대되고 있습니다.



먼저 이현정 기자가 보도합니다.



<기자>



현대캐피탈은 주택대출 모집인 조회 페이지에 대한 해킹 공격으로 모집인 146명의 개인정보가 유출됐다고 밝혔습니다.



이름과 휴대전화 번호, 주민등록번호까지 유출됐습니다.



현대캐피탈 관계자는 "신한은행을 해킹한 해외 IP를 금융당국으로부터 공유받아 확인하는 과정에서 지난달 27일 해당 페이지가 공격받은 사실을 파악했다"며 "어제(2일) 오후 즉각 해당 IP와 페이지를 차단하고 사고대응 전담태스크포스를 구성했다"고 설명했습니다.



예가람저축은행도 "지난달 30일 고객의 개인정보가 포함된 서버에 신원 미상의 해커가 접근해 개인정보가 유출된 정황을 확인했다"고 밝혔습니다.



고객 약 4만 명의 이름, 생년월일, 연락처 등이 유출된 것으로 추정하고 있습니다.



내부 시스템에 대한 접근이나 공격은 이뤄지지 않은 것으로 파악됐습니다.



앞서 신한과 KB국민, 하나, BNK부산은행에서 해킹으로 인한 개인정보가 유출됐습니다.



우리, NH농협은행도 해킹 시도가 있었지만 현재까지 파악된 피해는 없습니다.



SBS가 입수한 우리은행 자체 분석 보고서에 따르면 공격이 의심되는 IP 3개에서 접근한 이력 9건을 확인했으나 방화벽으로 차단해 피해를 막았습니다.



복수의 금융기관에서 공통된 IP로 해킹이 이뤄진 게 확인됐는데, 전문가들은 인공지능을 활용한 공격으로 보고 있습니다.



[황석진 교수/동국대 국제정보보호대학원 : 취약점을 탐색하고, 탈취하거나 유출된 어떤 계정 정보를 가지고 인증 시도를 한 다음에 본인 확인이라든가, 접근 통제 허점을 이용해서 정상 사용자처럼 어떤 시스템에 접근하지 않았나 (추정됩니다.)]



피해가 확신하자 금융위원회는 내일 정부서울청사에서 전체 금융업권 협회장과 사고가 발생한 금융사 대표들을 소집해 긴급 점검회의를 열기로 했습니다.



(영상취재 : 이찬수, 영상편집 : 박지인, 디자인 : 강윤정)