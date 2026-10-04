대회 초반 부진에 마음고생한 양민혁…결승서 만든 결정적 어시스트

2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 결승에서 한국의 우승에 힘을 보탠 양민혁이 대회를 마친 소감을 전했습니다.



대회 초반 자신의 경기력에 만족하지 못해 힘든 시간을 보냈다는 양민혁은 결승전에서는 개인적인 욕심보다 "팀의 승리 하나만 보고 달렸다"고 돌아봤습니다.



가장 중요한 결승 무대에서 결정적인 장면을 만들어내며 감독의 믿음에 보답한 양민혁의 인터뷰를 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(취재: 홍석준 / 구성·편집: 박진형 / 영상취재: 양두원 / 제작: 스포츠취재부)