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손흥민이 결승 전 직접 보낸 메시지…'결승골' 엄지성 "끝나고 연락드려야죠"

작성 2026.10.04 01:10 조회수
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2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 결승에서 일본을 상대로 결승골을 터뜨린 엄지성이 금메달 소감을 전했습니다.

엄지성은 와일드카드로서 느꼈던 부담과 결승골 순간을 돌아보며, 결승전을 앞두고 손흥민에게 직접 응원 연락을 받은 사연도 공개했습니다.

사상 첫 4연패의 일등공신 엄지성의 인터뷰를 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.

(취재: 홍석준 / 구성·편집: 박진형 / 영상취재: 양두원 / 제작: 스포츠취재부)
영문 기사 보기 (View English Article)
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