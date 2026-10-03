아시아 화합 내건 대회에 욱일기…유도 경기장에 버젓이 등장

▲ 일본 관중들이 3일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 혼성단체전 일본과 카자흐스탄의 결승전에서 욱일기를 들고 응원하고 있다.

아시아의 평화와 화합을 기치로 내세우는 아시안게임 무대에 일본 군국주의의 상징인 욱일기가 등장했습니다.일본의 일부 관중은 오늘(3일) 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 유도 혼성단체전 일본과 카자흐스탄의 결승전에서 욱일기를 펼쳐 들고 일본 대표팀을 응원했습니다.유도계 관계자는 "대회 조직위원회에 조처를 취해달라고 했으나 큰 움직임을 보이지 않았다"고 전했습니다.욱일기는 일본 군국주의 전범기로 제국주의 침략을 겪은 한국과 중국 등 아시아 국가에 큰 상처를 남긴 상징입니다.올림픽, 월드컵, 아시안게임 등 주요 국제 주요 스포츠 대회에선 정치적 개입을 막기 위해 관련 문구나 상징물이 담긴 물품의 반입이 제한됩니다.그러나 유독 일본에서 열리는 국제 스포츠대회에서는 욱일기 사용을 둘러싼 논란이 반복되고 있습니다.이번 대회에서도 욱일기를 둘러싼 논란은 이미 한 차례 불거졌습니다.대회 조직위원회는 지난 달 26일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 야구장에서 열린 일본과 대만전을 앞두고 경기장 앞에 욱일기와 대만 국기인 청천백일만지홍기의 반입을 금지한다는 안내문이 게시됐다가 하루 만에 철거했습니다.이후 일본 우익 세력 등의 항의가 이어지자 욱일기 반입을 금지한 것에 관해 사과해 논란을 키웠습니다.(사진=유도관계자 제공, 연합뉴스)