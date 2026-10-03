스포츠클라이밍 간판 서채현, 주 종목 여자 리드 금메달

▲ 3일 일본 나고야 국제전시장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 스포츠클라이밍 여자 리드 결승전. 대한민국 서채현이 유일하게 완등에 성공하며 금메달을 획득한 뒤 기뻐하고 있다.

한국 스포츠클라이밍의 간판 서채현(서울시청·노스페이스)이 아시안게임에서 8년 만의 금메달을 조국에 선사했습니다.서채현은 오늘(3일) 일본 아이치현 나고야 포트 메세 전시관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 리드 결승에서 톱(TOP)을 받아 라이벌 모리 아이(일본·47＋)를 제치고 금메달을 목에 걸었습니다.한국 선수가 스포츠클라이밍에서 금메달을 딴 건 2018 자카르타·팔렘방 대회 콤바인에서 우승한 천종원 이래 서채현이 두 번째입니다.리드는 15ｍ 높이의 인공 암벽을 제한 시간(6분) 내에 누가 가장 높이 오르는지를 겨루는 종목으로 지구력과 함께 미리 코스를 파악하는 '루트 파인딩'으로 효율적인 힘 배분을 중시합니다.TOP은 마지막 홀드(손잡이)까지 완등했다는 걸 의미합니다.2022 항저우 아시안게임 콤바인에서 은메달, 이번 대회 볼더링에서 동메달을 획득한 서채현은 주 종목인 리드에서 금메달을 따내 마침내 아시아 정상을 밟았습니다.준결승에서 모리와 더불어 TOP 점수를 받고 공동 1위로 결승에 오른 서채현은 8명의 선수 중 가장 마지막에 등장해 차곡차곡 점수를 쌓아가며 순식간에 7명의 선수를 따돌리고 만점으로 금메달을 획득했습니다.김채영(전주바위오름)은 38＋를 받아 4위에 올랐습니다.동메달을 딴 장쉐퉁(중국·39＋)에게 근소하게 밀렸습니다.(사진=연합뉴스)