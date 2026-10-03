남자 하키, 파키스탄에 역전패…4위로 마감

▲ 2026 아시안게임을 4위로 마감한 남자 하키대표팀

한국 남자 하키대표팀이 파키스탄에 패하며 아쉽게 시상대를 놓쳤습니다.민태석 감독이 이끈 대표팀은 오늘(3일) 일본 기후현 가카미가하라 그린 스타디움에서 열린 동메달 결정전에서 강호 파키스탄에 3-5로 역전패했습니다.파키스탄은 아시안게임 남자 하키에서 가장 많은 8차례 우승한 나랍니다.우리나라는 2022 항저우 대회에서 동메달을 획득해 2회 연속 동메달을 앞뒀지만, 마지막 쿼터 15분을 버티지 못했습니다.1쿼터에서 파키스탄에 먼저 실점한 한국은 이강산(인천광역시체육회)의 필드골로 1-1 균형을 맞췄습니다.이어 2쿼터에서 김용복(성남시청)의 필드골과 양지훈(김해시청)의 페널티 코너 골로 3-1로 달아났습니다.그러나 3-2로 살얼음판을 걷던 3쿼터에서 파키스탄의 파상 공세를 잘 막았지만, 4쿼터 중반께 필드골로 3-3 동점을 허용했습니다.이어 페널티 코너 골을 내줘 주도권을 상실한 뒤 골문이 빈 사이 쐐기 골을 얻어맞아 3-5로 무릎 꿇었습니다.우리나라 하키는 2022 항저우 대회에서는 단체 구기 종목으로는 유일하게 남녀 모두 메달을 획득했지만, 이번에는 남녀 모두 아쉽게 4위로 대회를 마감했습니다.(사진=2026 아이치·나고야 아시안게임 조직위원회 제공, 연합뉴스)