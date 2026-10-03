역사 왜곡 논란 속에 200만 관객 돌파한 '암살자(들)'

▲ 서울의 한 영화관에 걸린 '암살자(들)' 홍보물

육영수 여사 피격 사건을 다룬 영화 '암살자(들)'이 역사 왜곡 논란 속에서 개봉 11일 차인 3일 관객 수 200만 명을 돌파했습니다.배급사 하이브미디어코프는 이날 오후 '암살자(들)'의 누적 관객 수가 200만 명을 넘었다고 밝혔습니다.이로써 '암살자(들)'은 올해 개봉한 작품 중에서 9번째로 200만 명을 넘긴 작품이 됐습니다.영화는 1974년 재일교포 문세광이 박정희 대통령을 암살하려는 과정에서 육영수 여사가 총탄을 맞고 사망한 사건을 소재로 했습니다.'8월의 크리스마스'(1998)를 만든 허진호 감독이 경찰 철구(유해진 분)를 비롯해 신문사 사회부장 재환(박해일), 신입 기자 영일(이민호)을 중심으로 사건의 진실을 좇는 과정을 담았습니다.지난달 23일 개봉한 영화는 긴장감 있는 서사로 추석 연휴 기간(9월 24∼27일) 140만 7천여 명을 모으며 '타짜: 벨제붑의 노래', '오디세이' 등을 제치고 승자가 됐습니다.그러나 극 중 인물들 사건의 배후로 중앙정보부가 있을 가능성을 제기하는 장면 등을 두고 정치권 등에서 영화가 실제 역사를 왜곡했다는 비판을 제기하면서 흥행에 영향을 받았습니다.'암살자(들)'은 논란 이후 지난달 28일 '타짜: 벨제붑의 노래'에 일일 박스오피스 1위를 내줬습니다.이달 들어서는 1위를 이어가며 관객을 꾸준히 모으고 있습니다.'암살자(들)'은 예매율에서도 상위권을 유지했습니다.이날 오후 4시 현재 예매율이 16.9%(예매 관객 수 8만 4천여 명)로 애니메이션 '극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀'(25.7%)에 이어 2위에 올랐습니다.영화를 둘러싼 논란은 확산하고 있습니다.유해진이 모델로 출연한 패스트푸드 브랜드와 증권사 유튜브 광고 영상에 항의성 댓글이 이어지면서 댓글 기능이 닫혔습니다.제작사 하이브미디어코프는 부산국제영화제 야외무대인사 등 영화 관련 행사를 취소했습니다.(사진=연합뉴스)