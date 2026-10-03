태권도 송다빈, 첫 AG서 결승행…겨루기 첫 금메달 도전

▲ 3일 일본 아이치현 도요하시 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 태권도 겨루기 여자 67㎏급 한국 송다빈과 이란 파테메 아흐마디 준결승 경기. 한국 송다빈이 경기를 펼치고 있다.

송다빈(울산광역시체육회)이 생애 첫 아시안게임에서 결승에 올라 한국의 여자 67㎏초과급 금메달 탈환에 도전합니다.송다빈은 오늘(3일) 일본 아이치현 도요하시 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 태권도 겨루기 여자 67㎏초과급 준결승에서 파테메 아흐마디(이란)를 라운드 점수 2-0(7-1 2-0)으로 꺾었습니다.최소 은메달을 확보한 송다빈은 이번 대회 한국 겨루기 대표팀의 첫 금메달까지 한 경기만을 남겨뒀습니다.송다빈이 정상에 오르면 한국은 2018년 자카르타·팔렘방 대회 이다빈 이후 8년 만에 이 체급에서 금메달을 수확하게 됩니다.한국은 이다빈의 2018년 금메달과 2023년 열린 2022 항저우 대회 은메달에 이어 송다빈까지 메달을 확보하면서 3개 대회 연속 입상의 쾌거를 이뤘습니다.앞선 16강과 8강에서 각각 울라 알도사리(바레인)와 라마 아부알루브(요르단)를 2-0으로 제압한 송다빈은 준결승에서도 좋은 경기력을 보여줬습니다.1라운드에서 몸통 공격으로 2-0으로 앞선 송다빈은 16초를 남기고 다시 몸통 공격에 성공해 4-0까지 달아났습니다.주먹 공격으로 1점을 내줬으나 종료 10초 전 머리 공격까지 성공해 7-1로 첫 라운드를 가져왔습니다.2라운드에선 팽팽한 탐색전을 벌이다 4초를 남기고 몸통 공격에 성공해 2-0으로 승리했습니다.지난해 라인-루르 하계세계대학경기대회 여자 73㎏초과급에서 우승한 송다빈은 지난달 무주 그랑프리에서도 금메달을 따내며 상승세를 탔습니다.초등학교 때 친오빠를 따라 태권도를 접한 송다빈은 2016 리우 올림픽을 보며 국가대표의 꿈을 키웠고, 이제 첫 아시안게임에서 금메달에 도전합니다.(사진=연합뉴스)