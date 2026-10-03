김주형, 16년 만의 AG 남자 골프 개인전 금메달…단체전은 은메달 [AG 영상]

▲ 3일 일본 아이치현 가스가이 컨트리클럽 동코스에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 골프 4라운드. 최종 합계 18언더파 262타로 우승을 확정지은 한국 김주형이 기뻐하고 있다.

김주형이 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 골프 금메달을 차지했습니다.김주형은 오늘(3일) 일본 아이치현 가스가이 컨트리클럽 동코스(파70)에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 골프 개인전 최종 라운드에서 이글 1개, 버디 5개, 보기 1개를 합해 6언더파 64타를 기록, 최종 합계 18언더파 262타로 2위 그룹을 3타 차로 제치고 우승했습니다.한국은 김주형의 활약을 앞세워 각 라운드 나라별로 성적이 좋은 선수 2명의 합산 스코어로 경쟁하는 단체전에서도 최종 합계 26언더파 534타로 중국(28언더파 532타)에 이어 2위에 올랐습니다.이에 따라 함께 출전한 문도엽과 김성현은 은메달을 목에 걸었습니다.한국 남자 골프가 아시안게임 개인전에서 우승한 건 2010년 광저우 대회 김민휘 이후 16년 만입니다.이번 대회 우승으로 김주형은 병역 혜택을 받아 미국프로골프(PGA) 투어 활동을 안정적으로 이어갈 수 있게 됐습니다.이미 병역 의무를 마친 문도엽은 개인전에서 최종 합계 8언더파 272타로 공동 8위에 올랐고, 김성현은 1오버파 281타로 공동 24위를 기록했습니다.3라운드까지 한 타 차 선두를 달린 김주형은 오늘 안정적인 경기 운영으로 침착하게 타수를 줄여나갔습니다.2번 홀(파4)에서 첫 버디를 잡은 뒤 4번 홀(파3)과 6번 홀(파4), 8번 홀(파5)에서 징검다리 버디를 낚았습니다.그는 4번 홀에서 티샷이 그린 뒤로 넘어갔으나 감각적인 칩인 버디샷을 홀 안으로 떨어뜨리며 위기를 벗어났습니다.9번 홀(파4)에선 약 1.5ｍ 거리의 버디 퍼트를 놓쳤으나 김주형은 흔들리지 않았습니다.2위 그룹과 두 타 차를 유지하던 김주형은 13번 홀(파5)에서 결정타를 날렸습니다.두 번째 샷을 홀 옆 약 1ｍ 거리에 붙인 뒤 침착하게 이글 퍼트에 성공하며 주먹을 불끈 쥐었습니다.2위 그룹을 4타 차로 따돌렸으나 김주형은 방심하지 않았습니다.16번 홀(파4)에서 두 번째 샷이 호수 경계에 떨어졌으나 안정적으로 올려 파세이브에 성공했습니다.17번 홀(파4) 티샷이 왼쪽으로 치우쳐 나무 뒤로 향한 상황에서는 두 번째 샷으로 공을 페어웨이에 안정적으로 올린 뒤 보기로 막았습니다.3타 차로 마지막 18번 홀(파4)에 들어간 김주형은 위기 없이 경기를 마무리하며 환호했습니다.(사진=연합뉴스)