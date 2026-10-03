태권도 문진호, 첫 AG서 동메달…결승 문턱서 좌절

▲ 3일 일본 아이치현 도요하시 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 태권도 겨루기 남자 68㎏급 한국 문진호와 태국 반룽 툽팀당 준결승.



한국 문진호가 경기를 펼치고 있다.

한국 태권도 기대주 문진호(한국체대)가 생애 첫 아시안게임에서 동메달을 따냈습니다.문진호는 오늘(3일) 일본 아이치현 도요하시 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 태권도 겨루기 남자 68㎏급 준결승에서 반룽 툽팀당(태국)에게 라운드 점수 1-2(9-0 0-14 5-5)로 져 결승 진출에 실패했습니다.아시안게임 태권도 겨루기는 동메달 결정전 없이 준결승에서 패한 두 선수에게 모두 동메달을 줍니다.앞선 16강과 8강에서 문진호는 각각 오마르 한툴리(팔레스타인)와 사미르혼 아바바키로프(카자흐스탄)를 모두 라운드 점수 2-0으로 제압했습니다.준결승에선 1라운드 압도적인 몸통 공격 두 번, 머리 공격 한 번을 성공하면서 9-0 대승을 거뒀습니다.하지만 2라운드에선 먼저 몸통 공격을 허용한 뒤 몸통과 머리 공격을 연달아 내줬고 감점까지 받아 0-10으로 몰렸습니다.만회를 위해 공격을 서둘렀으나 회전 몸통 공격으로 4점을 더 내줘 0-14로 패했습니다.마지막 3라운드에선 상대 감점으로 1-0으로 앞선 상황에서 몸통 공격을 잇달아 허용해 1-4로 뒤졌습니다.막판 둘 다 감점을 받아 5-5 동점을 이뤘지만 우세 판정에서 밀렸습니다.문진호는 올해 울란바타르 아시아선수권대회와 춘천 코리아오픈, 무주 그랑프리를 잇달아 제패하며 두각을 나타냈습니다.지난해에는 후자이라오픈과 우시 그랜드슬램 챌린지, 방콕 그랑프리 챌린지에서 우승했고, 나이로비 21세 이하 세계선수권대회에서 은메달을 수확했습니다.아시안게임 정상에는 오르지 못했지만, 첫 출전에서 시상대에 오르며 국제종합대회 경험을 쌓았습니다.한국 겨루기 대표팀은 어제 남자 58㎏급 안향식(용인대)과 여자 67㎏급 곽민주(한국체대)가 동메달을 따냈습니다.(사진=연합뉴스)