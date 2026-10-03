[속보] 이우석, 양궁 리커브 남자 개인전 금메달…단체전까지 2관왕 [AG 영상]

이우석(29·코오롱엑스텐보이즈)이 한국 양궁의 자존심을 지키며 남자 양궁 리커브 단체전에 이어 개인전에서 승리해 대회 2관왕에 올랐습니다.



이우석은 오늘(3일) 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 남자 개인전 결승에서 나카니시 준야(일본)를 세트 점수 6-2(29-26 27-27 29-29 29-27)로 잡고 금메달을 차지했습니다.



전날 남자 단체전에서 김 우진(34·청주시청), 김제덕(22·예천군청)과 금메달을 합작했던 이우석은 이번 대회 2관왕에 올랐습니다.



2022 항저우 아시안게임 남자 단체전과 혼성 단체전, 2024 파리 올림픽 남자 단체전 금메달리스트인 이우석은 처음으로 국제 종합 대회 개인전 금메달을 획득했습니다.



한국 선수 가운데 유일하게 8강에 올라간 이우석은 거침없이 활을 당겼습니다.



8강전에서 킨레이 체링(부탄)을 7-1(29-27 30-28 28-28 29-27), 준결승전에서 디라지 봄마데바라(인도)를 7-3(28-26 28-28 30-30 29-29 30-27)으로 잡았던 그는 결승에서도 거침이 없었습니다.



결승에서 이우석은 1세트 첫발을 9점에 꽂은 뒤 연속 10점을 명중시키며 29점을 쌓아 26점에 그친 나카니시를 가볍게 제치고 세트 점수 2-0으로 기선을 제압했습니다.



2세트에서는 첫발 8점으로 잠시 흔들렸으나 10점과 9점을 쏴 27점으로 맞섰고, 나카니시 역시 9점 세 발(27점)을 쏘며 두 선수가 세트 점수 1점씩을 나눠 가져 3-1이 됐습니다.



3세트에서도 팽팽한 접전이 이어졌습니다.



이우석이 10점 두 발과 9점으로 29점을 쏘자 나카니시도 10점 두 발을 포함해 29점을 기록하며 나란히 1점씩을 더해 4-2가 됐습니다.



승패는 4세트에서 갈렸습니다.



이우석이 10점 두 발을 연달아 과녁 한가운데 꽂아 넣으며 일찌감치 20점을 확보했습니다.



먼저 사대에 선 나카니시가 9점 세 발로 27점에 머무르면서, 이우석은 마지막 한 발에서 8점만 쏴도 금메달을 확정 짓는 유리한 고지를 점했고, 마지막 화살을 9점에 꽂아 넣으며 세트점수 6-2로 우승을 거머쥐었습니다.



우승이 확정된 순간, 이우석은 두 팔을 번쩍 들어 올린 뒤 태극기를 휘날리는 세리머니를 펼치며 금빛 환희를 만끽했습니다.



(사진=연합뉴스)