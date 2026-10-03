유도 대표팀, 혼성단체전 준결승서 카자흐에 패배…결승 실패 [AG 영상]

대한민국 유도 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 혼성단체전 결승 진출에 실패했습니다.



대표팀은 오늘(3일) 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 대회 유도 혼성단체전 준결승에서 카자흐스탄에 3-4로 패해 금메달 도전이 좌절됐습니다.



오늘 한국은 8강에서 중국을 4-1로 가볍게 꺾고 4강에 진출했습니다.



카자흐스탄과 준결승은 치열했습니다.



여자 57㎏급 1경기에 나선 '금메달리스트' 허미미(경북체육회)는 다나 압디로바를 위고쳐누르기 한판으로 가볍게 제압하며 기세를 끌어올렸습니다.



그러나 남자 73㎏급에 나선 이은결(부안군청)이 상대 팀 구스만 키르기즈바예프를 지도 2개로 몰아넣고도 경기 종료 41초 전 발뒤축걸기로 유효를 내주면서 패해 스코어 1-1이 됐습니다.



세 번째 선수로 나선 여자 70㎏급 김혜미(광주교통공사)는 아자르 아스하트를 연장전(골든스코어) 접전 끝에 안다리걸기 유효승으로 꺾고 한국이 2-1로 앞서갔습니다.



하지만 남자 90㎏급 김종훈이 아이다르 아라포프에게 발뒤축걸기로 절반패하면서 2-2로 다시 동점이 됐습니다.



한국은 5번 매치 여자 78㎏ 이상급에서 김하윤(안산시청)이 아이다 토이시베코바를 상대로 업어치기 절반에 이은 위누르기 절반으로 한판승을 거두면서 결승 진출에 1승만을 남겨둔 상황이었습니다.



하지만 남자 최중량급 김민종(양평군청)이 마라트 바이카무로프에게 골든스코어 접전 끝에 절반으로 패하면서 승부를 끝내지 못했습니다.



3-3 동점이 된 한국은 연장전에 들어갔고, 추첨에 따라 여자 최중량급 경기가 펼쳐졌습니다.



한국은 김하윤, 카자흐스탄은 토이시베코바가 다시 나섰습니다.



치열한 싸움은 골든스코어에서 갈렸습니다.



김하윤은 연장에서 지도 2개를 연거푸 받아 불리한 상황에 놓였고, 이후 상황을 뒤집지 못하고 세 번째 지도를 받아 고개를 떨궜습니다.



한국은 오늘 오후 우즈베키스탄과 동메달을 놓고 맞붙습니다.