4위서 짜릿한 뒤집기…요트 소년부 15세 최지운, 금빛 물살

▲ 2일 일본 아이치현 가마고리 가이요 요트 항구에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 요트 남자 청소년 딩기 경기를 앞두고 한국 최지운이 출전을 준비하고 있다.

15세의 요트 태극전사 최지운이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 금빛 물살을 갈랐습니다.최지운은 오늘(3일) 일본 아이치현 가마고리 가이요 요트 항구에서 열린 대회 요트 소년부 딩기 경기에서 12차 레이스까지 치른 결과, 최종 25점을 기록해 1위에 올라 금메달을 획득했습니다.한국 요트가 아시안게임 청소년부 종목에서 금메달을 수확한 것은 2014년 인천 대회 16세 이하(U-16) 옵티미스트 종목의 박성빈 이후 12년 만입니다.요트는 1위 1점, 2위 2점 등 매 레이스 순위에 따라 벌점을 매긴 뒤, 이를 합산해 가장 점수가 낮은 선수가 우승하는 방식으로 치러집니다.자연환경의 변수가 큰 특성을 고려해 여러 차례 레이스를 치르며, 가장 성적이 저조한 2개 레이스의 벌점은 최종 합산에서 제외합니다.중학교 3학년의 어린 나이에도 한국 요트의 '차세대 에이스'로 기대를 모으는 최지운은 대회 초반 2차, 4차 레이스에서 1위를 기록하는 등 꾸준히 상위권을 지켰습니다.그러나 지난 2일 열린 8, 9, 10차 레이스에서 경쟁자들의 거센 추격을 받으며 전체 4위까지 미끄러졌습니다.설상가상으로 운명의 마지막 두 차례 레이스가 펼쳐진 오늘(3일) 오전에는 항해를 할 수 있을 만큼의 바람이 불지 않아 경기가 지연되고, 자칫 취소될 위기까지 몰리는 변수가 발생했습니다.하지만 기다림 끝에 돛을 올리자 최지운의 진가가 발휘됐습니다.놀라운 집중력을 발휘한 최지운은 11차 레이스에서 당당히 1위로 결승선을 통과해 선두권과의 격차를 좁혔고, 최종 12차 레이스에서도 2위를 기록하며 단숨에 경쟁자들을 제쳤습니다.오늘 맹활약으로 최지운은 선두를 달리던 고 이안(싱가포르)과 총점 25점으로 동률을 이뤘습니다.하지만 동점 시 가장 좋은 성적부터 차례로 대조해 우열을 가리는 타이브레이커 규정에 따라, 고순위 레이스가 더 많았던 최지운이 금메달의 주인공이 됐습니다.3위는 27점을 기록한 홍콩의 청 데 빌모어 살가도 티아고가 차지했습니다.전통적으로 아시안게임 요트에는 요트 도입이 늦은 아시아 국가들의 기량 발전을 위해 청소년부가 정식 종목으로 꾸준히 포함돼 왔습니다.최근 아시안게임이 성인 올림픽 정식 종목을 중심으로 재편되며 청소년 종목이 축소되는 추세였으나, 이번 아이치·나고야 대회에서 다시 청소년 종목이 확대 편성됐습니다.다시 넓어진 기회의 무대에서 선 최지운은 12년 만의 금빛 낭보를 전하며 한국 요트의 밝은 미래를 증명했습니다.(사진=연합뉴스)