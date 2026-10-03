김민석 "2028년 총선 주 싸움터는 낙동강…부산에서 승리할 것"

▲ 더불어민주당 김민석 대표가 3일 부산 부산진구 전포동의 한 카페에서 열린 청년 간담회에서 발언하고 있다.

김민석 민주당 대표는 오늘(3일) 2028년 총선과 관련, "2028년 총선의 주전장(主戰場)은 부산이고 낙동강이 될 것"이라고 전망했습니다.김 대표는 이날 부산에서 열린 청년 간담회에서 "한강이 아니라 낙동강, 부산에서 미래를 향한 큰 전장이 열리고 그곳에서 승리하겠다"고 말했습니다.김 대표는 "부산은 YS(김영삼), 노무현, 문재인 대통령을 만든 곳"이라며 "부마(민주항쟁)가 있는 부산과 광주(민주화운동)가 민주화의 투톱 도시"라고 강조했습니다.이어 "개헌을 추진하고 있는데, 부마와 5·18 정신 헌법 전문 수록은 다른 권력구조 개편 이전에 반드시 해야 한다"며 "이를 거부하는 국민의힘보다 오히려 민주당이 YS 정통성을 더 계승하고 있는 세력으로 가야 한다"고 부연했습니다.김 대표는 "김영삼 대통령이 IMF(국제통화기금)라는 과(過)는 있지만, 적 어도 민주주의에서 공은 민주당이 인정하고 평가할만하다"며 "12·12 내란을 완벽하게 정리하고, 5·18 특별법을 만든 것이 YS의 성과"라고 강조했습니다.그러면서 "국민의힘 의원 가운데 5·18을 부정할 뿐 아니라 전두환 쿠데타의 내란적 성격도 부정하고 있는 의원이 있다"며 "반드시 헌법적 정리가 돼야 한다. 헌법 외에 (주장을 하는) 정치인들은 아예 헌법과 법률을 다루는 국회에 들어오지를 못하게 만드는 것이 기본이라고 본다"고 했습니다.이는 '5·18 왜곡 논란'을 빚은 국 민의힘 이진숙 의원과 전두환 전 대통령에 대해 "내란이 아니다"라고 발언한 국민의힘 김태규 의원을 겨냥한 발언으로 풀이됩니다.김 대표는 부산 개발에 대해선 "가덕도 신공항은 문재인 대통령의 의제, 북항 개발은 노무현 대통령의 과제였다. 해양 수도는 이재명 대통령이 과제로 삼았고, 돔구장은 우리가 제기한 것"이라며 "반드시 해야 하고 할 것"이라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)