오예진, 양궁 리커브 여자 개인전 은메달 [AG 영상]

오예진 선수가 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 여자 개인전에서 은메달을 추가했습니다.



오예진은 오늘(3일) 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 대회 리커브 양궁 여자 개인전 결승에서 인도의 17세 신예 쿰쿰 아닐 모호드와 세트 점수 5-5(29-27 29-29 29-30 28-27 28-30) 이후 슛오프까지 가는 접전 끝에 역전패했습니다.



앞서 리커브 여자 단체전에서도 오예진 선수는 은메달을 목에 걸었습니다.



한국 여자 양궁이 아시안게임 리커브 부문에서 금메달을 따지 못한 건 이번 대회가 처음입니다.



1세트에서 오예진은 첫발 9점을 쏜 뒤 연달아 10점 과녁 한가운데를 명중시키며 29점을 기록했습니다.



반면 모호드는 첫발 10점을 쏘고도 9점과 8점으로 흔들려 27점에 그쳤고, 오예진이 29-27로 승리하며 세트 점수 2-0으로 기선을 제압했습니다.



2세트에서는 영점을 잡은 모호드가 9점, 10점, 10점을 꽂아 넣으며 29점을 쐈습니다.



오예진도 똑같이 29점을 쏴 맞불을 놨고, 두 선수는 세트 점수 1점씩을 나눠 가지며 3-1이 됐습니다.



3세트는 모호드의 만점 행진이 나왔습니다.



모호드가 10점 세 방을 꽂아 30점 만점을 기록한 가운데 오예진도 10점 두 발을 쏘며 팽팽히 맞섰으나 마지막 발이 9점에 그쳐 29-30으로 세트를 내주고 세트 점수 3-3 동점을 허용했습니다.



4세트에서 오예진은 첫발 9점으로 시작하고 모호드가 10점을 쏘며 잠시 밀리는 듯했습니다.



그러나 오예진이 곧바로 10점과 9점을 쏴 28점으로 마쳤지만, 모호드가 8점과 9점으로 크게 흔들려 27점에 머물면서 오예진이 28-27로 승리, 세트 점수 5-3으로 다시 앞서나갔습니다.



금메달을 눈앞에 둔 마지막 5세트, 모호드가 또다시 10점 세 발을 꽂아 넣으며 30점 만점을 쏘는 저력을 발휘했습니다.



오예진도 9-9-10점으로 28점을 쏘며 선전했으나 세트 점수 5-5 동점이 되며 결국 단 한 발로 승부를 가르는 슛오프로 향했습니다.



먼저 사대에 선 오예진의 화살은 과녁 중앙을 벗어나 8점에 꽂혔고, 모호드는 10점 과녁 한가운데를 뚫으며 경기가 마무리 됐습니다.



(사진=연합뉴스)