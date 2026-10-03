북한, 탄도미사일 1발 발사…700㎞ 이상 비행

▲ 북한 탄도미사일 발사 (자료사진)

북한이 동해상으로 탄도미사일을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔습니다.합참은 오늘(3일) "북한이 오전 6시 30분쯤 강원도 원산 일대에서 동해상으로 발사한 탄도미사일 1발을 포착했다"며 "북한의 미사일은 700㎞ 비행했다"고 설명했습니다.합참은 "한국과 미국 정보당국은 발사 초기부터 관련 동향을 추적 및 공유해 왔고 정확한 제원에 대해서는 양국이 정밀 분석 중"이라며 "우리 군은 굳건한 한미 연합방위태세 아래 북한의 다양한 동향을 예의주시하면서 어떠한 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력과 태세를 유지하고 있다"고 설명했습니다.이어 "우리 군은 추가 발사에 대비해 감시 및 경계를 강화했고, 한미일은 북한 탄도미사일 관련 정보를 긴밀하게 공유하면서 만반의 대비 태세를 유지하고 있다"고 부연했습니다.청와대 국가안보실은 긴급안보상황점검회의를 열고 대비 태세를 점검했습니다.북한의 탄도미사일 발사는 올해 들어 16번째로 지난달 20일 이후 13일 만입니다.또 서부전선 비무장지대 북한군 지뢰 폭발 사건 발생 12일 만의 무력 도발입니다.