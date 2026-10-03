국내 기름값 20주 연속 하락…휘발유·경유 1천800원대

▲ 주유

전국 주유소 기름값이 전주 대비 소폭 내리며 20주 연속 하락세를 이어갔습니다.오늘(3일) 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 9월 다섯째 주(9월 27일∼10월 1일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 0.4원 내린 1천857.6원이었습니다.가격이 가장 높은 서울은 전주보다 0.2원 내린 1천904.0원, 가격이 가장 낮은 대구는 0.3원 하락한 1천829.8원으로 각각 집계됐습니다.경유 평균 판매 가격은 전주와 비교해 0.1원 내린 1천843.3원을 기록했습니다.이번 주 국제 유가는 중동 원유 수출 회복 및 사우디 동서 송유관 재가동으로 원유 공급 차질 우려가 완화됐으나, 제한된 석유제품 공급이 하락 폭을 제한했습니다.수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 배럴당 5.5달러 내린 107.6달러였습니다.국제 휘발유 가격은 3.3달러 상승한 143.3달러, 국제 자동차용 경유는 1.8달러 내린 174.9달러로 집계됐습니다.국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영됩니다.정부는 국제유가 변동이 국내 가격에 미치는 영향을 최소화하기 위해 석유 최고가격을 유지하고 있습니다.지난달 18일에는 10차 석유 최고가격을 9차 최고가격과 동일하게 지정했습니다.휘발유는 L당 1천784원, 경유는 1천773원, 등유는 1천380원입니다.