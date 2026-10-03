뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

김병기 전 보좌관 재소환…"검찰 폐지 혜택 1호 당사자"

배성재 기자
작성 2026.10.03 07:14 조회수
PIP 닫기
<앵커>

무소속 김병기 의원의 비위 의혹을 보완 수사하고 있는 경찰이 의혹을 폭로한 전직 보좌관을 다시 불러 조사했습니다. 이 전직 보좌관은 1년 넘게 수사가 늘어지고 있는 김 의원이 "검찰 폐지의 혜택을 보는 1호 당사자"라고 비판했습니다.

보도에 배성재 기자입니다.

<기자>

어제(2일) 오후 김병기 의원의 전직 보좌관 김 모 씨가 서울경찰청 광역수사단에 출석합니다.

김 씨는 "먼저 김병기 의원께 드리고 싶은 말이 있다"며 이렇게 말했습니다.

[김 모 씨/김병기 의원 전 보좌관 : 오늘 10월 2일이 검찰청 폐지 날입니다. 그렇게도 두려워하던 검찰 수사 피하신 거 진심으로 축하드리고요. 아마 검찰 폐지에 정책적 효능감을 느끼실 제1호 당사자가 아니신가 이런 생각이 듭니다.]

이어 "검찰이었다면 1∼2주 만에 수사를 끝내고 김 의원의 신병을 확보했을 것"이라며 김 의원과 경찰 모두를 질타했습니다.

지난 4월 초 이후 약 6개월 만의 참고인 조사로 지금까지 김 의원 관련 의혹으로 김 씨가 받은 경찰 조사만 10여 차례에 달합니다.

경찰은 어제 김 씨를 상대로 강선우 무소속 의원의 공천헌금 1억 원 수수 묵인 의혹, 김 의원의 증거 인멸 정황에 대한 추가 진술을 확보했습니다.

지난해 9월부터 김 의원을 둘러싼 13개 의혹을 수사해 온 경찰은 지난달 7일 김 의원에 대한 구속영장을 신청했지만 구속 필요성 부족, 증거 추가 보강 등을 이유로 검찰의 보완수사를 요구받았습니다.

수사가 길어지면서 서울경찰청 수사심의위원회가 권고한 사건 처리 시한인 9월 말도 넘기게 됐습니다.

김 의원 측은 어제 김 의원을 비방한 김 씨에 대해 허위사실 적시 명예훼손 혐의 등으로 고소하겠다고 밝혔습니다.

(영상취재 : 이찬수)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
배성재 기자 사진
배성재 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지