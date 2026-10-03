"내가 맞을 흉탄을 대신 맞아"…박정희 손편지 공개

<앵커>



육영수 여사 피격 사건을 다룬 영화 '암살자들'을 둘러싼 논란이 커지는 가운데 국민의힘 유영하 의원이 피격 사건 이틀 뒤 박정희 전 대통령이 직접 썼다는 편지를 공개했습니다. 유 의원은 역사를 왜곡한 영화라며 상영 중단을 요구했고, 민주당은 배우와 제작진까지 위협받는 상황에 유감을 표명했습니다.



박찬범 기자입니다.



<기자>



박정희 전 대통령의 부인 육영수 여사가 피격으로 숨진 이틀 뒤인 지난 1974년 8월 17일.



박정희 전 대통령이 프랑스에서 귀국 중인 딸, 박근혜 전 대통령에게 썼다는 육필 편지 3장입니다.



'아버지가 맞을 흉탄을 어머니가 대신 맞고 가셨다', '내가 맞고 어머니가 살았더라면 얼마나 좋았을까', '현관에서 아버지 혼자 너를 마중할 일을 생각하니 앞이 캄캄하구나' 같은 당시 심경이 담겨 있습니다.



국민의힘 유영하 의원은 박근혜 전 대통령이 영화 '암살자(들)'의 역사 왜곡 논란을 계기로 공개하지 않던 해당 편지를 전달해 왔다고 밝혔습니다.



그러면서 영화가 '당시 중앙정보부 윗선'의 개입 가능성을 제기하는 등 박정희 전 대통령의 명예를 훼손하고 유족에 모욕감을 줬다며 영화 제작진의 공개 사과와 상영 중단을 요구했습니다.



[유영하/국민의힘 의원 : 이 편지는 편향된 음모론을 세상에 전염병처럼 퍼뜨리고 싶어하는 좌파의 역사 왜곡을 바로잡는 몽둥이가 될 것입니다.]



민주당은 일부 보수단체들이 영화에 출연한 배우의 집 앞에 집회 신고를 하는 등 이번 논란이 배우와 제작진 개인에 대한 위협으로 확산되고 있다며 유감을 표명하는 논평을 냈습니다.



[최민희/민주당 최고위원 : 부산영상위는 '암살자(들)' 시사회를 취소했다고 공지했습니다. 이게 무슨 세계적인 망신입니까? 지금이 21세기 대한민국 맞습니까?]



영화를 연출한 허진호 감독은 언론 인터뷰 등을 통해서 "박정희 전 대통령이 육영수 여사를 죽이라고 시켰다는 내용은 영화에 없다"고 거듭 해명하고 있습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 윤태호, 디자인 : 양기태)