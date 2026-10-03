1. "한국, 석유 증산 프로젝트에 84억 달러 투자"



트럼프 미국 대통령이 한국의 84억 달러 규모 에너지 사업 투자를 일방적으로 주장하고 나섰습니다. 알래스카 LNG 프로젝트와 관련해서는 한국이 투자하지 않으면 다른 비용을 두 배로 청구하겠다며 으름장까지 놓았습니다.



2. 은행권 해킹 피해 확산…AI로 업무 시스템 침투 정황



신한은행에 이어 KB국민은행, 하나은행, BNK부산은행 3곳의 개인 정보도 유출된 것으로 추가 확인됐습니다. AI를 활용한 정황이 있어 금융당국은 외부로 노출된 시스템 전반을 점검하라고 주문했고 경찰도 내사에 착수했습니다.



3. 양궁 남자 단체 2연패…e스포츠 LOL 대표팀도 금메달



아시안게임 양궁 남자 대표팀이 단체전 2회 연속 우승으로 한국 양궁의 자존심을 지켰습니다. e스포츠 리그 오브 레전드 대표팀도 타이완을 꺾고 대회 2연패에 성공하며 세계 최강의 위용을 뽐냈습니다.



4. 수장 없이 중수청·공소청 공식 출범



수사와 기소 분리라는 검찰 개혁의 상징인 중대범죄수사청과 공소청이 수장이 없는 상황에서 어제(2일) 공식 출범했습니다. 중수청은 절제된 수사를 최우선으로 강조했고, 공소청은 첫날부터 특검 파견 문제를 놓고 재판이 중단되는 등 파행을 빚었습니다.