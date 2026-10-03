'무결점' 전승 우승…LOL 대표팀 AG 2연패

<앵커>



e스포츠 리그 오브 레전드 대표팀도 지난 항저우 대회에 이어 2회 연속 1위 자리에 오르면서 세계 최강의 위용을 뽐냈습니다. 연이은 역전극으로 결승 상대 타이완을 꺾으며 무결점 우승을 만들어냈습니다.



현지에서 유병민 기자입니다.



<기자>



결승 시작 2시간 전부터 경기장 입구에는 우리 선수들을 응원하는 아시아 각국의 팬들이 늘어서 끝이 보지 않는 줄이 생겼습니다.



[중국 팬 : 중국에서 일본 오는 비행기 티켓 가격이 비쌌는데 200만 원 (들었어요.)]



[일본 팬 : 페이커 선수, 케리아 선수 사랑해요, 파이팅!]



만원 관중을 애태우듯 시스템 이상 때문에 예정보다 40분 늦게 시작된 결승전에서 우리 선수들은 매 세트 뒤집기를 선보이며 짜릿한 승부로 팬들을 열광시켰습니다.



타이완에 1세트 중반까지 밀렸지만 제카 김건우와 제우스 최우재의 활약에 역전극을 펼쳤고, 2세트에서는 구마유시 이민형의 트리플 킬로 한 방에 전세를 뒤집었습니다.



마지막 3세트에서 상대 기지를 파괴하고 우승이 확정되자 선수들은 부둥켜안고 기쁨을 만끽했습니다.



3대 0 완승을 따낸 대표팀은 이번 대회 5경기에서 단 한 세트도 내주지 않는 완벽한 경기력으로 지난 항저우 대회에 이어 2회 연속 금메달을 차지했습니다.



[김건우(제카)/e스포츠 리그 오브 레전드 국가대표 : 태극마크를 달고 금메달을 목에 걸 수 있어서 너무 영광스러운 것 같고 진짜 무조건 이기고 싶다는 마음으로 하다 보니까 끝까지 집중 잘 되어서 되게 잘 됐던 것 같습니다.]



[이상혁(페이커)/e스포츠 리그 오브 레전드 국가대표 : 금메달을 향해 달려왔던 그런 여정이나 경험, 과정들이 굉장히 의미 있었다고 생각하고 있습니다.]



대회 기간 중 불거진 아시안게임 퇴출설과 e스포츠에 대해 여전히 존재하는 부정적 시각에 선수들은 이렇게 대답했습니다.



[이민형(구마유시)/e스포츠 리그 오브 레전드 국가대표 : 응원하는 관중과 그 속에서 노력하는 선수들과 감동과 스토리가 있다면 스포츠가 될 수 있다고 생각합니다.]



이변은 없었습니다.



페이커가 이끄는 우리 대표팀은 세계 최강의 실력을 자랑하며 이번 대회 e스포츠의 화려한 피날레를 장식했습니다.



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한국 요트의 살아있는 전설 하지민은 남자 딩기에서 1위에 올라 지난 항저우 대회 은메달의 아쉬움을 털고 자신의 아시안게임 4번째 금메달을 수확했습니다.



(영상취재 : 최대웅, 영상편집 : 박춘배, 디자인 : 황세연)