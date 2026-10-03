"미국 정보사령탑이 'AI 차르'…트럼프, 국가정보국장에 겸임 계획"

▲ 제이 클레이턴 DNI 국장

도널드 트럼프 미국 대통령이 제이 클레이턴 국가정보국(DNI) 국장을 '인공지능(AI) 차르'에 임명할 계획이라고 뉴욕타임스(NYT) 등 미 언론이 보도했습니다.DNI 국장은 18개 미 정보기관을 총괄하는 자리로, 클레이턴이 AI 차르를 맡게 되면 두 직책을 겸임하게 됩니다.클레이턴 국장은 지난달 29일 거대 기술기업 수장들과 트럼프 대통령의 백악관 오찬 간담회에 참석했습니다.트럼프 대통령은 같은 날 미 언론 인터뷰에서도 클레이턴 국장이 AI 차르를 맡는 방안에 대해 긍정적으로 답했습니다.AI 차르는 트럼프 행정부의 AI 정책 및 규제를 기획하는 역할을 맡을 것으로 전망되지만 구체적으로 어떤 역할을 하게 될지, 신규 모델 검토나 안전기준 마련도 업무에 포함될지는 불분명하다고 NYT는 지적했습니다.트럼프 대통령은 AI가 산업혁명을 뛰어넘는 수준의 성장동력을 가져올 것이라며 통제 불가 우려에서 비롯된 속도조절론을 일축하고 있습니다.DNI 국장과 AI 차르 자리에 클레이턴을 추천한 건 존 랫클리프 중앙정보국(CIA) 국장인 것으로 전해졌습니다.트럼프 행정부에서는 고위직 인사가 여러 자리를 겸임하는 경우가 있습니다.마코 루비오 국무장관은 백악관 국가안보보좌관을 겸임 중입니다.(사진=AP, 연합뉴스)