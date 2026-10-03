미국 예산관리국장 "한국과 조선논의 많아…대미투자 기업 보상해야"

▲ 러셀 보트 백악관 예산관리국장

러셀 보트 백악관 예산관리국(OMB) 국장은 현지시간 2일 한국과의 조선협력을 강조하면서 미국에 투자하는 기업에 보상을 해야 한다는 입장을 밝혔습니다.보트 국장은 이날 미 싱크탱크 허드슨연구소 대담에서 미 조선산업 활성화를 위해 외국 기업으로부터 투자를 받고 노하우를 전수받아야 할 필요성을 언급하면서 "우리는 일본·한국과 협력할 것"이라고 말했습니다.보트 국장은 "우리는 그들에게서 배우고 싶다. 그들이 어떻게 선박을 건조하는지 보고 (노하우를) 여기서 적용하고 싶다"고 강조했습니다.보트 국장은 미 필라델피아 조선소가 심각한 어려움에 처해 있을 때 한화가 대규모 투자를 해줬다면서 "우리는 미 연방정부의 계약 기회를 개방해야 한다고 본다. 기존의 업체들만 우선시해서는 안된다"고 지적했습니다.이어 "우리는 이 나라에 와서 투자를 하는 기업들에게 보상해야 한다"면서 미 연방정부 차원에서 미국 내 각 조선소의 역량에 대한 파악이 이뤄졌으며 한국과 관련 논의를 많이 하고 있다고 덧붙였습니다.미국 내 낙후한 조선소를 현대화하는 사업이나 신규 조선소를 건설하는 사업과 관련해 미국 정부가 한국 등과 협의를 계속하고 있으며 투자를 단행하는 기업에 대해서는 조선 분야에서 연방정부 계약을 따낼 수 있도록 지원해야 한다는 취지로 해석됩니다.보트 국장은 미국이 2차 세계대전 당시 49개의 조선소를 보유했으나 지금은 12개로 줄었다면서 "우리는 더 많은 경쟁과 더 많은 역량이 절실히 필요하다"고 강조했습니다.도널드 트럼프 대통령이 OMB에 조선 업무를 담당하도록 한 데 대해서는 "정부 전반의 실행이라는 차원에서 그렇게 한 것"이라며 "이게 우리 역할이라고 생각되지 않을 수도 있으나 여러 기관이 옳은 방향으로 가도록 보장하는 측면에서 이는 분명히 우리의 업무"라고 전했습니다.트럼프 대통령은 지난 8월 미국에 투자한 외국 조선업체가 해당 업체의 본국에서 미 해군 선박을 최대 2척 건조할 수 있도록 허용, 한국 조선업체에 수주 기회가 열릴 수 있다는 전망이 나옵니다.한국은 지난해 미국의 관세를 25%에서 15%로 낮추면서 3천500억 달러 규모의 대미 투자를 하는 데 합의했으며 이 중 1천500억 달러가 조선 분야 협력에 배정돼 있습니다.OMB는 미국 조선업 재건 업무도 담당하고 있는데, 지난 2월 미 조선역량 재건 방안을 담은 '미국의 해양 행동계획' 보고서도 보트 국장과 마코 루비오 국무장관의 명의로 나왔습니다.(사진=허드슨연구소 홈페이지 캡처, 연합뉴스)