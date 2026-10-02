유도 김민종, 남자 100㎏이상급 동메달…2회 연속 메달

▲ 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 남자 +100kg급 동메달 결정전. 대한민국 김민종이 아랍에미리트(UAE) 마고메도마르 마고메도마로프를 상대로 한판승을 따내고 있다.

2024 파리 올림픽 은메달리스트 김민종(양평군청)이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 동메달을 목에 걸었습니다.김민종은 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 남자 100㎏ 이상급 동메달 결정전에서 마고메도마르 마고메도마로프(아랍에미리트)에 허벅다리걸기 한판승을 거뒀습니다.김민종은 2022 항저우 대회 동메달에 이어 2개 대회 연속 메달 획득에 성공했습니다.그는 이날 남자 100㎏ 이상급 8강에서 무자파르베크 투로보예프(우즈베키스탄)에게 안뒤축걸기 한판패로 무릎을 꿇으면서 패자부활전으로 떨어졌습니다.그는 이후 예라실 카즈히바예프(카자흐스탄)를 허벅다리걸기 한판으로 누르고 동메달 결정전으로 향했습니다.김민종은 동메달 결정전 정규시간 4분 동안 마고메도마로프와 지도 2개씩을 주고받은 뒤 승부를 가리지 못해 연장전(골든스코어) 승부를 펼쳤습니다.그는 연장전 40여초에 기습적으로 왼발로 상대를 넘어뜨려 한판을 얻어냈습니다.김민종은 2024 국제유도연맹(IJF) 세계선수권대회 금메달, 2025 세계선수권대회 동메달을 딴 한국 남자 유도의 간판입니다.2024 파리 올림픽에선 결승 진출에 성공한 뒤 이 체급의 전설 테디 리네르(프랑스)에게 덜미를 잡혀 은메달을 목에 걸었습니다.항저우 아시안게임에선 준결승에서 테무르 하리모프(타지키스탄)에게 연장 접전 끝에 패하며 아쉽게 동메달을 획득했습니다.김민종은 이번 대회에서 생애 첫 국제종합대회 금메달을 노렸으나 다음 기회로 미뤘습니다.(사진=연합뉴스)