'12년 만의 결승에도'…한국 남자복싱, 은메달 2개로 마감

▲ 2일 일본 아이치현 니시오의 니시오 체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 복싱 남자 60kg급 결승전. 한국 장동환이 우즈베크 압둘말릭 할로코프에게 패하며 은메달을 획득하고 있다.

한국 남자 복싱 기대주 장동환(한국체대)이 아시안게임 결승 무대에서 세계 최강을 상대로 투혼을 발휘한 끝에 값진 은메달을 목에 걸었습니다.장동환은 2일 일본 아이치현 니시오의 니시오 체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 복싱 남자 60㎏급 결승에서 압두말릭 할로코프(우즈베키스탄)에게 0-5(27-30 27-30 27-30 28-29 27-30)로 심판 전원일치 판정패했습니다.결승 상대인 할로코프는 아시아선수권과 세계선수권, 2024 파리 올림픽, 2022 항저우 아시안게임 금메달을 모두 휩쓴 이 체급 세계랭킹 1위의 '절대 강자'입니다.장동환은 1라운드부터 주눅 들지 않고 치열한 난타전을 벌였습니다.할로코프가 저돌적으로 파고들며 빠른 위빙으로 주먹을 흘려보내자, 장동환 역시 거칠게 파고들며 근접전을 펼쳤습니다.그 결과 부심 5명 중 1명이 1라운드를 장동환의 10-9 우세로 채점할 만큼 대등하게 맞섰습니다.하지만 2라운드 들어 할로코프의 노련미가 빛을 발했습니다.할로코프는 원거리에서 유효타를 날려 착실히 포인트를 쌓았고, 장동환이 파고들면 주심의 경고를 받지 않을 선에서 교묘하게 클린치를 시도하며 주먹을 뻗었습니다.상대의 노련한 경기 운영에 고전한 장동환은 2라운드를 심판 전원 열세(9-10)로 내줬습니다.두 선수 모두 눈에 띄게 지쳐 발이 느려진 3라운드, 할로코프는 리드를 지키기 위해 시간을 지연하는 작전에 들어갔습니다.결국 3라운드 역시 부심 5명 모두 할로코프의 우세(10-9)로 판정하며 경기가 마무리됐습니다.이어 열린 남자 80㎏급 결승에 출전한 김민성(한국체대)도 아쉬운 판정패로 은메달을 추가했습니다.김민성은 인도의 안쿠시를 맞아 분전했으나 0-4(26-30 28-28 26-30 26-30 26-30)로 판정패했습니다.1라운드에서 경고 1개를 받으며 다소 불안하게 출발한 김민성은 부심 1명에게 10-9 우세를 얻어내는 등 맞불을 놨습니다.그러나 2라운드와 3라운드에서 대등하게 맞섰음에도 부심은 안쿠시의 손을 들어줬습니다.이로써 한국 복싱은 마지막 날인 이날 은메달 2개를 추가했습니다.한국 남자 복싱이 아시안게임 결승 무대에 올라간 것은 2014 인천 대회 신종훈·함상명(동반 금메달) 이후 12년 만입니다.(사진=연합뉴스)