또 김여정…"왜 한국과 엮일 일 했을 거라 상상하나"

<앵커>



북한 김여정은 또다시 담화를 내고, 서부 전선 지뢰 폭발 사건의 책임을 거듭 부인했습니다. 그러면서 이재명 대통령을 향해 정의로운 주역을 맡으려 한다며 비아냥댔습니다.



최재영 기자가 보도합니다.



<기자>



김여정 북한 노동당 부장이 지뢰 폭발 사건에 대한 담화문을 오늘(2일) 오후, 또다시 내놨습니다.



우리 군의 '북한 지뢰'란 중간 조사 결과에 대해 '은밀하고 의도적인 지뢰 매설'이라고 결론 내리고 사과까지 요구했다면서, "한심하기 짝이 없다"고 폄훼했습니다.



이어 '국경선 요새화' 작업은 "한국과 마주할 일이 없도록, 들짐승마저도 드나들 수 없게 영영 문을 닫는"게 목적이라며 "우리가 왜 한국과 엮일 일을 했을 것이라고 상상하냐"고 썼습니다.



지난 2023년부터 남북 관계를 '적대적 두 국가'로 규정하고 남측과 단절을 천명해 온 만큼, 자신들이 굳이 지뢰를 매설해 도발할 이유가 없단 식으로 강변한 겁니다.



[홍민/통일연구원 선임연구원 : 남쪽과 상종하지 않겠다는 의사를 펼쳐왔는데, 굳이 우리가(북한이) 고의성과 의도성을 발휘할 이유는 없다는 측면에서 이제 동기의 측면에서 사실상 이 사건 자체를 부정하고 있다.]



이재명 대통령이 어제(1일) 국군의날 기념식에서 한 이 발언에 대해선,



[이재명 대통령 (어제 국군의 날 기념식) : 남북 간 군사적 긴장을 낮추기 위한 실질적인 조치를 일관되게 이어 나가겠습니다.]



"광대극의 절정 장면이자 자작 광대극의 제2부"라며 "'정의로운 배역' 연기로 인기를 많이 끌기 바란다"고 김여정은 비아냥대기도 했습니다.



우리 측의 유화책을 차단함으로써 향후 북미 대화 등 국면에서 우리 측의 개입 여지를 완전히 막겠단 포석도 깔려 있는 걸로 보입니다.



(영상편집 : 김종미, 디자인 : 강윤정)