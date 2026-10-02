"지난달 호르무즈 LNG선 통과 '최대치'"…이란 장악력 느슨해졌나?

▲ 호르무즈 해협에 정박된 선박들

지난달 호르무즈 해협을 통과한 액화천연가스(LNG) 화물선 통행량이 이란 전쟁 개전 이후 최대치를 기록한 것으로 드러났다고 현지시간 1일 로이터 통신이 보도했습니다.전 세계 에너지 관련 리서치 기관인 S&P 글로벌 에너지는 지난달 호르무즈 해협을 통과한 LNG 화물선이 총 19척이라고 밝혔습니다.이는 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 시작된 이후 월별 최대치 기록이면서, 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU)가 체결된 지난 6월 한 달간 통행량(15척)보다도 늘어난 수치라고 덧붙였습니다.지난달 통과한 선박들은 카타르발 화물선이 13척, 아랍에미리트(UAE)발 화물선이 6척으로 각각 집계됐습니다.S&P 수석 선임 분석가인 에릭 옙은 "호르무즈 해협을 통한 LNG 통항은 9월 말에 특히 가속했다"며 "이런 흐름이 10월까지 유지된다면, 월간 전체 통행량은 전쟁 전 수준의 25% 선까지 회복될 수 있을 것"이라고 전망했습니다.해운분석업체 케이플러(Kpler) 역시 지난달 호르무즈 해협을 통과한 LNG 화물선이 총 21척으로 집계됐다고 밝혔습니다.수치 자체는 S&P 집계와 차이가 있으나, 케이플러 집계에서도 호르무즈 해협을 통과한 LNG 화물선은 지난 6월 대비 증가 흐름을 나타냈습니다.구체적으로 케이플러는 앞서 카타르의 라스라판 수출 터미널에서 화물을 실은 알 카라이티얏·알 가라파·밀라하 카타르호 등 LNG선 3척이 호르무즈 해협 내에서 목격됐다가, 9월 말 해협 밖에서 다시 포착됐다고 전했습니다.다만, 겨울철 에너지 수요가 급증하는 상황에서 이러한 LNG 운송 흐름이 지속될 수 있을지는 불확실하다고 로이터는 짚었습니다.호르무즈 해협을 통한 에너지 수출이 늘어날 경우, 이란이 이를 해협 통제력의 약화로 받아들여 한층 수위 높은 군사적 도발에 나설 수 있다는 관측도 나옵니다.앞서 해양정보업체 케플러는 지난주 호르무즈 해협을 통과한 원유 및 석유제품 운송량이 지난주 하루 평균 1천310만 배럴로 집계됐다고 분석했습니다.전쟁 전 하루 운송량이 1천710만 배럴이었던 점을 고려하면, 해협을 통한 원유 수송이 정상 대비 77% 수준을 회복한 것으로 풀이됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)