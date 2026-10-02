당국, 은행·카드에 자체 보안점검 지시…"조속 보고 받을 것"

▲ 금융위원회

신한은행과 KB국민은행에서 해킹사고가 잇따르자 금융당국이 은행·카드업권에 자체 보안 점검을 지시했습니다.당국은 업권으로부터 자체 점검 결과를 신속히 보고 받고, 제도 개선 방안을 마련할 방침입니다.금융위원회는 오늘(2일) 신진창 사무처장 주재로 금융권 '긴급 상황 대응 회의'를 하고, 최근 금융사 정보 유출 사건과 공격유형·수법 등을 공유하고 대응 방향을 논의했습니다.신 사무처장은 은행권과 카드업권에 외부 노출된 전산시스템 전반을 보안 점검하라고 주문했습니다.신한은행의 대출모집인 전용 서비스, 국민은행의 직원용 모바일 업무 지원 시스템 등 상대적으로 보안이 허술한 전산시스템이 인공지능(AI) 에이전트를 활용한 공격 대상이 된 점을 고려한 조치입니다.금융사는 외부에 노출된 정보기술(IT) 자산과 서비스를 전부 파악하고, 보안 취약점과 접근통제 현황을 집중 점검해야 합니다.특히 대고객 서비스 여부나 서비스 종류와 관계없이 외부에서 접근할 수 있는 모든 시스템이 점검 대상이 됩니다.또 외부에 노출되는 정보를 최소화하고, 인증 없이 내부 정보에 접근할 수 있는 경로가 있는지도 점검해야 합니다.내부정보 조회 과정에서 인증 절차가 누락되거나 미흡하게 적용되지 않도록 철저히 점검해야 한다고 금융위는 당부했습니다.이와 함께 공격에 사용된 IP 주소와 공격수 법, 침해 시도 내역 등 위협정보는 관계기관과 금융회사에 신속히 공유해 공동대응할 수 있도록 했습니다.금융당국은 보안취약점 체크리스트를 제공해 금융사의 자체 보안 점검을 지원하고, 점검 결과를 신속히 보고 받을 계획입니다.한편 금융위·금융감독원·금융보안원은 최근 해킹 사고와 관련해 현장 조사에 착수했으며, 공격자 IP와 공격유형 등 정보를 한국인터넷진흥원(KISA) 등에 신속히 공유했습니다.아울러 침해사고가 발생한 금융사가 소비자 보호와 피해 보상을 차질 없이 이행하도록 관리·감독할 예정입니다.신 사무처장은 "금융권 침해 시도를 면밀히 모니터링하고, 위협정보를 신속히 공유하는 등 긴밀히 협력해 나갈 예정"이라며 "침해사고의 원인과 공격 수법을 철저히 분석해 제도 개선 방안을 신속히 마련하겠다"고 말했습니다.앞서 신한은행은 통신 전문 구조(코드)가 무단 해킹당한 사고로 약 2만 5천 명의 고객 정보가 유출됐다고 전날 밝혔습니다.KB국민은행도 자체 점검 과정에서 외부 침입으로 고객 정보 100여 건이 유출된 사실을 확인했습니다.(사진=연합뉴스)