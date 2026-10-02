하나은행도 'AI 해킹 공격' 뚫렸다…89명 개인정보 유출

▲ 하나은행 본점

신한은행과 KB국민은행에 이어 하나은행에서도 해킹으로 고객 정보가 유출되면서 은행권 전반의 보안에 비상이 걸렸습니다.하나은행은 외부 해킹 세력이 영업지원시스템(ODS)에 비정상적으로 접근해 고객 89명의 정보가 유출된 것으로 파악됐다고 밝혔습니다.유출된 정보에는 주민등록번호와 성명, 주소, 이메일 주소, 전화번호, 휴대전화 번호, 직장명이 포함됐습니다.하나은행은 "해당 시스템은 인터넷 및 모바일 뱅킹 거래 시스템과는 별개의 채널로, 고객의 금융 거래 정보 유출과는 관련이 없는 것으로 확인됐다"고 설명했습니다.하나은행은 피해 대상 고객에게 개별 통보를 진행하고 있습니다.앞으로 정보 유출로 실제 피해가 발생하면 관련 규정에 따라 전액 보상할 예정입니다.하나은행은 "이번 사고를 매우 엄중하게 받아들이고 있으며, 유관기관과 긴밀히 협조해 철저한 원인 규명과 함께 재발 방지 대책 마련에 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.이어 "손님 여러분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 깊이 사과드린다"고 전했습니다.앞서 신한은행은 어제(1일) 대출모집인 전용 서비스의 '통신 전문 구조'가 해킹당하면서 약 2만 5천 명의 고객 정보가 유출됐다고 밝혔습니다.KB국민은행에서도 고객 119명의 개인·신용정보가 외부 침해로 유출된 것으로 확인됐습니다.금융위원회는 신진창 사무처장 주재로 금융권 '긴급 상황 대응 회의'를 열고 최근 금융회사 정보 유출 사건의 공격 유형과 수법을 공유했습니다.또, 은행과 카드업권에 외부에 노출된 전산시스템 전반을 자체 점검하도록 지시했습니다.(사진=연합뉴스)