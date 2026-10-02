"함께 보고 즐기는 게 스포츠"…'아시안게임 2연패' 페이커가 생각하는 스포츠의 가치

2026 아이치·나고야 아시안게임 e스포츠 리그 오브 레전드에서 대한민국 대표팀이 대회 2연패를 차지했습니다.



인터뷰에 나선 이상혁, 최우제, 류민석은 2연패 소감과 결승전 뒷이야기, e스포츠의 의미, 앞으로의 국제대회 각오 등을 전했습니다.



이상혁은 대회 에피소드를 묻는 질문에 "편의점 라면을 많이 먹어서 피부가 안 좋아졌다"며 뜻밖의 비하인드를 밝히기도 했습니다.



(취재 : 유병민, 구성·편집 : 주현, 영상취재 : 최대웅, 제작 : 스포츠취재부)