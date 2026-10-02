[자막뉴스] "노상 방뇨하지 마" 한마디에…집단 폭행 "피투성이로 살려달라"

노상 방뇨를 말린다는 이유로 집단 폭행을 가하고 휴대전화와 지갑 등을 빼앗은 20대 남성들이 구속 상태로 송치됐습니다.



서울 영등포경찰서는 30대 A 씨를 폭행하고 소지품을 빼앗은 20대 남성 3명을 강도상해 혐의로 구속송치했습니다.



이들은 지난달 24일 0시쯤 술에 취한 상태로 서울 영등포구 A씨 집 앞에 소변을 보려했습니다.



이를 발견한 A씨가 "노상방뇨를 하지 말라"는 취지로 제지하자 일당은 A씨를 주먹으로 수차례 폭행한 거로 전해졌습니다.



이들은 또 A씨가 신고할 것을 대비해, A씨의 휴대전화와 지갑을 탈취하기도 했습니다.



일당은 A씨와 일면식도 없는 관계로 파악됐습니다.



경찰 조사에 따르면 이후 A씨는 폭행으로 인해 피를 흘리는 상태로 근처 편의점에 가 도움을 요청했습니다.



이를 본 점주는 "피해자가 피를 많이 흘리며 살려 달라고 한다"며 경찰에 신고했습니다.



현장에 출동한 경찰은 CCTV 분석 등을 통해 인근에 있던 일당을 발견해 긴급체포했습니다.



경찰은 "증거인멸 우려와 도주 우려가 있어 피의자들을 구속해 송치했다"고 밝혔습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)