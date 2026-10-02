전 세계 가솔린차 판매 비중 사상 처음 50% 깨졌다…전기차는 증가세

▲ 지난 5월 3일 서울 만남의광장 주유소가 주유하려는 차량으로 북적이고 있다.

올해 상반기 전 세계에서 판매된 신차 가운데 순수 가솔린차가 차지하는 비중이 사상 처음으로 50% 밑으로 내려왔다는 분석이 나왔습니다.일본 니혼게이자이신문(닛케이)은 자동차산업 분석기관인 모빌리티 글로벌의 데이터를 토대로 자체 분석한 결과(일부 대형차 제외) 올해 1~6월 가솔린차의 판매 대수가 지난해 같은 기간에 비해 10% 줄어든 2천25만 대였다고 2일 보도했습니다.전체 신차 중 가솔린차가 차지하는 비중은 전년 동기보다 3%포인트(p) 감소한 49%로 50%를 밑돌았습니다.닛케이는 자동차가 보급된 1920년대 이후 가솔린차의 점유율 50%가 깨진 것은 처음이라며 2021년 73%였던 것이 5년 새 급감한 것이라고 설명했습니다.지역별로는 중국과 유럽의 가솔린차 판매가 각각 26%, 13% 줄어들며 감소세가 두드러졌습니다.닛케이는 긴박한 국제 정세로 원유 가격이 급등하며 가솔린 가격이 상승하고 공급 불안이 발생하면서 가솔린차의 수요가 크게 떨어졌다고 분석했습니다.상반기 전기차(EV) 판매 대수는 687만 대로 작년 상반기보다 12% 증가했습니다.고유가로 인해 저렴한 유지 비용에 매력을 느낀 소비자가 늘어난 것으로 보입니다.전체 신차 중 전기차 비중은 17%로 작년 동기보다 3%p 증가했습니다.중국 시장은 세계 전기차 판매의 약 50%를 차지했지만, 지난 1월부터 EV에 대한 감세 조치가 축소된 영향으로 판매 대수는 작년 동기 대비 3% 감소한 344만 대였습니다.트럼프 대통령이 우대 조치를 철회한 영향으로 북미 시장의 판매량은 15%나 줄었습니다.반면 유럽의 전기차 판매 대수는 181만 대로 32%나 늘어났습니다.유럽자동차공업협회(ACEA)에 따르면 유럽 주요 31개국의 전기차 판매는 올해 상반기 처음으로 가솔린차를 넘어섰습니다.동남아시아의 전기차 판매는 35만 대로 전년 동기 대비 81% 늘었고, 오세아니아지역은 11만 대로 2.2배 수준으로 급증했습니다.가와노 요시아키 모빌리티 글로벌 애널리스트는 "전기차 보조금 중단으로 2024년쯤부터 하이브리드차(HEV)가 성장했지만, 고유가로 인해 전기차의 저렴한 유지비가 재평가받고 있다"고 설명했습니다.그는 "전기차 구입자가 가솔린차나 하이브리드로 돌아오는 사례는 적어서 가격 하락이 계속된다면 보조금에 기대지 않은 (EV의) 실수요도 늘어날 것"이라고 예상했습니다.(사진=연합뉴스)