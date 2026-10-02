LH, 보상 기간제 인력 250명 채용…수도권 주택공급 속도↑

▲ 한국토지주택공사 (LH)

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한국토지주택공사(LH)가 수도권 주택공급 속도를 높이기 위해 보상 업무를 담당할 기간제근로자 250명을 공개 채용합니다.LH는 업무 전문성과 난이도에 따라 보상 전문역 130명과 보상 일반역 120명을 채용한다고 오늘(2일) 밝혔습니다.사업 현장별 업무 일정을 고려해 이날 150명에 대한 채용 공고를 내고 오는 12월 나머지 100명을 추가 모집합니다.보상 일반역은 보상 관련 서류 정리와 현장조사, 주민 상담 지원 등의 업무를 맡습니다.별도의 경력이나 자격 요건 없이 지원할 수 있습니다.보상 전문역은 기본조사서 검수·확인, 보상 민원 상담·회신, 전문분야 검토 등을 담당합니다.감정평가사나 보상 관련 공인민간자격 소지자, 보상전문기관에서 5년 이상 실무경력을 갖춘 사람 중 하나의 요건을 충족해야 합니다.이해충돌 방지를 위해 본인이나 배우자, 직계존비속이 사업지구 내 부동산을 소유한 경우와 LH 퇴직 임직원은 채용 대상에서 제외합니다.LH는 경력단절여성과 취업준비 청년 등에게도 지원 기회를 제공하고, 기간제라는 고용 조건을 고려해 정규직보다 높은 임금을 지급할 계획입니다.1차 채용 공고는 이날 오후 4시 LH 누리집에 게시됩니다.모집 지역과 직무별 인원, 지원 자격, 전형 절차 등은 공고문에서 확인할 수 있습니다.(사진=한국토지주택공사(LH) 제공, 연합뉴스)