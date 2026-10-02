[현장영상] "인공지능인 줄 알았는데"…인삼 축제 홍보에 SNS '폭발'

경북 영주시 간부급 공무원들이 풍기인삼축제를 알리기 위해 제작한 뮤직비디오 패러디 영상이 SNS상에서 화제를 모으고 있습니다.



최근 SNS에서는 인공지능(AI)을 활용해 뮤직비디오 속 집단 군무를 재현하는 이른바 '스톰 챌린지'가 유행하고 있는데요.



영주시는 AI를 사용하지 않고 실제 공무원들이 직접 출연하는 방식으로 챌린지를 완성했습니다.



이를 본 누리꾼들은 "기획하신 분 누구인가요, "AI로 제작하지 않았다는 게 더 신기하네요", "젊은 직원이 아니라서 성공한 영상" 등의 반응을 보였습니다.



(구성 : 양현이, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 양혜민, 출처 : Instagram (@yeongju_city)·Youtube 'GENER8ION', 제작 : 디지털뉴스부)