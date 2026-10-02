국민은행, 정보 유출 119명에 통보…"피해 발생 시 보상"

▲ KB국민은행 여의도영업부

KB국민은행이 고객 119명의 개인신용정보가 외부 침해로 유출됐다고 오늘(2일) 밝혔습니다.개인신용정보가 유출된 시스템은 인터넷뱅킹, 모바일뱅킹 등 고객의 금융거래와는 관련이 없는 직원용 모바일 업무지원시스템입니다.유출된 정보는 고객별로 차이가 있지만 고객명과 전화번호, 주소, 암호화된 주민등록번호 등입니다.국민은행은 지난달 30일 밤 비정상적인 외부 접근을 통한 정보 유출 가능성을 인지하고 후속 피해가 발생하지 않도록 해당 서버와 접근경로를 원천 차단했다고 설명했습니다.해당 고객에게는 개별적으로 정보 유출 사실과 2차 피해 예방 방법을 안내했으며, 피해 신고와 기타 문의에 신속히 대응하기 위해 국민은행 대표 콜센터와 함께 전담 상담센터도 운영합니다.국민은행은 이번 정보 유출로 고객 피해가 발생할 경우 전액 보상할 예정입니다.국민은행 측은 "이번 상황을 매우 엄중하게 받아들이고 있으며, 향후 추가 피해와 재발 방지를 위해 관련 프로세스 전체를 원점에서 철저히 점검하는 등 전사적 비상대응체계를 가동하고 있다"고 밝혔습니다.앞서 신한은행에서도 지난달 30일 해킹 사고가 발생해 2만 5천여 명의 고객정보가 유출된 바 있습니다.(사진=연합뉴스)