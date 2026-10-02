이 대통령 "기초연금 더 두텁게 지원…노인 일자리 확대"

▲ 이재명 대통령과 이중근 대한노인회장이 2일 서울 한 호텔에서 열린 제30회 노인의 날 기념식에서 국기에 경례하고 있다.

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▲ 이재명 대통령이 2일 서울 한 호텔에서 열린 제30회 노인의 날 기념식에서 축사를 하고 있다.

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▲ 이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일 서울 한 호텔에서 열린 제30회 노인의 날 기념식에서 100세 어르신들에게 명아주로 만든 지팡이인 청려장과 꽃다발을 전달한 후 기념촬영을 하고 있다.

이재명 대통령은 노인의 날을 맞이해 "어르신들께서 흘리신 눈물과 땀방울이 있었기에 세계 10위권의 경제 강국이자 세계인의 마음을 움직이는 문화강국인 오늘의 대한민국이 있다"며 감사를 표했습니다.이 대통령은 서울 중구의 한 호텔에서 열린 기념식에 참석해 "산업화와 민주화의 최전선에서 역사의 거대한 물줄기를 바꾸어 놓은 분들이 바로 여러분"이라며 이같이 말했습니다.이 대통령은 "어르신 여러분께서 살아오신 평생의 경험과 지혜가 존중받고, 건강하고 행복한 노후를 누리실 수 있도록 정부가 자식과 같은 마음으로 더욱 세밀히 살피겠다"고 약속했습니다.그러면서 "경제적 안정을 위해 저소득층 대상으로 기초연금을 더 두텁게 지원하고 노인 일자리도 역대 최대인 118만 개로 확대하겠다"며 "간병비에도 건강보험 적용을 추진하겠다"고 밝혔습니다.또 "요양원이나 병원에만 의존하는 구조에서 벗어나 어르신들이 집에서 돌봄서비스를 누리실 수 있도록 지역사회 돌봄 망을 완성해 나가겠다"고 했습니다.아울러 "노인 세대가 청년의 어려움을 이해하고, 청년들은 노인을 공경하고 존중하는 성숙한 사회를 만들어 가는 일에도 정부가 최선을 다하겠다"고 약속했습니다.이 대통령은 배우자 김혜경 여사와 함께 100세를 맞은 참석자들에게 청려장과 축하 카드를 직접 전달했습니다.청려장은 명아주로 만든 지팡이로 무병장수를 상징합니다.이날 기념식에는 정은경 보건복지부 장관과 이중근 대한노인회 회장, 정대철 대한민국헌정회 회장, 강훈식 대통령 비서실장과 김경자 청와대 사회수석 등이 참석했습니다.(사진=연합뉴스)