탑·나나, 뮤비 인연으로 열애 4개월…"나나, 신비로운 여성상" 과거 발언

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그룹 빅뱅 출신 가수 겸 배우 탑(최승현·38)과 그룹 애프터스쿨 출신 가수 겸 배우 나나(임진아·35)가 열애 사실을 인정했다. 두 사람은 뮤직비디오 촬영장에서 처음 만나 지난 6월께부터 교제를 시작해 4개월째 만남을 이어오고 있다.2일 탑 소속사 탑스팟픽쳐스 측은 "뮤직비디오 촬영을 계기로 처음 만나 인연을 맺었으며 이후 가까워져 지난 6월께 연인 관계로 발전했다"고 밝혔다. 나나 소속사 써브라임 측도 "뮤직비디오 촬영을 계기로 인연을 맺었으며 현재 좋은 만남을 이어가고 있다"며 열애 사실을 인정했다.앞서 이날 연예매체 디스패치는 탑과 나나가 지난 1월 뮤직비디오 촬영을 통해 처음 만나 6월께 연인으로 발전했다고 보도했다. 디스패치는 두 사람이 최근 나나의 자택 인근에서 함께 시간을 보내는 모습도 공개했다.두 사람을 이어준 작품은 탑의 첫 솔로 정규앨범 '다중관점' 타이틀곡 '완전 미쳤어!' 뮤직비디오다. 나나는 탑의 제안으로 이 뮤직비디오의 주인공을 맡았다.지난 4월 탑의 유튜브 채널 'T.O.P'에 공개된 영상에서 나나를 캐스팅 한 이유에 대해서 "'완전 미쳤어'를 처음 만들었을 때부터 어느 시대인지 모르겠는 알 수 없는 신비로운 여성 인물이 나왔으면 하는 생각이 있었다. 우주에서 온 건지 과거에서 온 건지 가늠할 수 없는 그런 매력이 필요했다. 고전미도 있어야 되면서 사실은 노래 제목처럼 진짜 완전 미쳐 보이는 여자가 나오면 굉장히 매력적이겠다고 생각했는데 내가 봤을 때 가장 잘 어울렸다"고 설명했다.탑은 2006년 빅뱅으로 데뷔해 활동하다 팀을 떠났으며, 넷플릭스 시리즈 '오징어 게임' 시즌2를 통해 배우로 활동을 재개했다. 지난 4월에는 첫 솔로 정규앨범 '다중관점'을 발표했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)